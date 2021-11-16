全民造星IV︱靚聲ＷINKA大戰天籟Ash　好聽到評判要求Encore

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（16/11）播出第十二集，繼續是96強一對一環節。第一組出場的是75號May May（譚羨桐）和17號阿蛋（黃詠霖），雖然拍攝時已經是凌晨四點半，但兩位參賽者仍然能量十足，小學四年級開始做童星的May May便跳唱《特務J》，雖然舞技不俗，唱功穩定，但許廷鏗卻指「好舊呀」，而面試被嫌悶、嫌佛系的阿蛋則表演跳唱《Better When I’m Dancing》，即使梁祖堯半讚半踩地評她「典型女團樣同身形，但係冇驚喜」，但仍然獲得兩盞燈直入60強，更因為一句「我想加強歌唱技巧，所以我想入許廷鏗老師嘅組別」，而獲得許廷鏗撳燈。

May May的頭巾造型被導師嫌老套。（電視畫面）

May May轉形象仍然被嫌表演方法「好舊」。（電視畫面）

阿蛋成功進入60強。（電視畫面）

第二組出場的是76號Winkie（羅詠琪）和79號超酸（陳昭煊）。首先表演的是跳繩教練Winkie以跳唱加跳繩演繹《Citypop》，兩位導師、監製花姐（黃慧君）都不太睇好，其中許廷鏗便說：「唔可以係呢個Standard」，花姐則說：「馬戲團咩」，而她亦明顯未夠享受舞台。相反，反應非常誇張、跳躍的超酸則顯得自信、享受，表演跳唱《I Wish》把聲雖然未夠入咪但相對穩定，所以獲得三盞燈直入60強兼進入許廷鏗一組。

點擊下圖觀看Ｗinkie表演：

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超酸順利進入60強。（電視畫面）

第三組出場的是「重讀生」85號阿Bee（蘇家欣）和25號Emiko（徐嘉蔚）。在《全民造星III》中行文青風的阿Bee於今屆大改形象，在舞台上更以性感暗黑風示人，不過演唱《狂人日記》的她卻拿捏不到高音位，明顯遭唱功不俗、獻唱《長夜》的Emiko比下去，最後說話方式似王菀之、外貌似麻利的Emiko更贏得三盞燈全票，並進入許廷鏗組別。

「重讀生」阿Bee一改形象大玩暗黑風格。（電視畫面）

阿Bee以低胸性感Look示人。（電視畫面）

唱功不俗的Emiko直入60強。（電視畫面）

第四組對決的是26號WINKA（陳泳伽）和81號Ash（鍾卓穎）。首先出場是獻唱《If I Ain’t Got You》的WINKA，唱功超班，玩聲玩得出神入化的她表演完後再加碼獻唱評判鄭融的《東京百貨》，得到評判一致讚賞，而面試時已被梁祖堯激讚「天籟之音」、「箍牙都好靚」的Ash亦表現出色，同場獲評判點名Encore，獻唱《矛盾一生》幾句。不過，兩個只能活一個，最後評判全票揀了WINKA進入60強，而WINKA亦順利進入梁祖堯一組。

WINKA唱功技巧十足。（電視畫面）