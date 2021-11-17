全民造星IV︱天籟Ash絕密舊片段翻出　驚爆上年已經做人妻

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》昨晚（16/11）第十二集出現了一場最強靚聲對決，由26號WINKA（陳泳伽）大戰81號Ash（鍾卓穎），兩人先以英文歌大騷超班實力，再獲評判Encore「點唱」廣東歌騷唱功，齊齊獲得評判一致讚賞。雖然一早到得導師梁祖堯激讚「天籟之音」、「箍牙都好靚」的Ash最後一盞燈都拎唔到被迫跌入復活區，但她的靚聲、靚樣已經俘虜一班忠實粉絲，而一班粉絲亦在網上發掘出不少Ash過往的演出片段，當中包括當年只有14歲的她參賽「十八區超新聲歌唱比賽2013」的片段，片中的她大唱Alicia Keys金曲《If I Ain't Got You》，表現出極致穩定的唱歌功力。

另外，有網民亦翻出她於2020年除夕公開的IG舊照，相中的她與一名男士坐在桌子後，桌面除了戒指盒、戒指枕還有簽名筆，明顯是結婚簽字時的合照，亦她在帖文中亦有寫道：「哈哈哈哈，最最最重要的就是～多了一個頭銜，『王趙太太』。」哦！原來Ash已經是人妻！

點擊下圖觀看Ash《全民造星IV》表演畫面，以及相關舊照和舊片段截圖：

+ 11

而她今日下午亦有在IG回應感情生活，直指參賽以來只與比賽中最熟的朋友，以及工作人員交代過：「因為我準備好同大家見面，可能屋企人未必。諗返起當初想參加，佢（老公）第一個舉腳贊成，因為佢知道我有幾中（鍾）意唱歌，係我想放棄嘅時候鼓勵我，一直覺得我有能力同要比（畀）出面嘅人認識，所以先至會有大家琴日喺電視上面見到嘅81號Ash。」她又指自己選擇了便不會後悔：「搵到一個同你冇血緣關係但永遠無條件支持你嘅人，見到有人鍾意我比我自己更開心嘅人，我只知道我應該要做嘅就係珍惜，因為人生可以好短暫。」