東張西望｜林希靈質問霸樓女保安被封「大台清泉」：好心噏

《東張西望》最近報導聾啞人士美華單位，被女保安娟姐侵佔一事引起全城關注，當中主持林希靈在節目中多次質問娟姐：「你咁樣好無人性喎！你又話好錫佢？」、「但你付出跟收獲不成正比，你付出十多二十萬，但層樓起碼值二、三百萬。」和「我唔係要惹嬲你，我係講道理啫！」，令娟姐口啞啞，惱羞成怒。事後，林希靈被激讚是正義女神，更被網民稱她為「大台清泉」。

鄰居指阿娟「年輕貌美」，又懂得哄老人家歡心。（《東張西望》截圖）

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現年32歲的林希靈的胞兄是東區裁判法院第二庭裁判官林希維，她在多倫多大學畢業後，在2012因參加無綫網絡電視「不得了人才招募」活動而入行，之後她被安排做兒童節目主持，直到2019加入《東張西望》擔任外景主持。她加入《東張西望》表現都非常稱職，曾訪問「露械」伯伯和臨危受命勇闖日本鑽石公主號。

對於被封「大台清泉」，林希靈接受《香港01》訪問時稱：「今日收到好多網民鼓勵，多謝大家支持！其實當時唔單止我好嬲，我地成隊crew同啲鄰居企喺度都好嬲，覺得好離譜。好記得美華鄰居話：『獅子山下唔應該係咁架』，所以我都唔理得咁多，一定要企出黎發聲。」她更強調未曾想與娟姐對質：「事前冇諗過會同佢對質，但係見到保安欺人太甚，堅持要美華搬走，美華係聾啞人士，保安都不停鬧佢，我覺得好心噏。因為之前都探過美華幾次，佢對我哋都建立咗信任，其實當時都冇諗咁多，發聲主要係想保護美華，唔想佢再俾人蝦落去。」

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最後帶美華聽律師意見，但申請法援需時。（節目截圖）

東張西望丨天生聾啞美華遭「惡魔」趕出屋 八號風球露宿屋邨走廊

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林希靈更講到擔任《東張西望》主持兩年，有不少感觸：「做東張主持每日都會接觸到好多唔同嘅人同事。最深刻難忘嘅往往都係為弱勢社群發聲或者幫助佢哋嘅畫面。好多網民都讚賞我哋正義，但係我相信我哋成組人最希望嘅就係引起社會關注，就好似今次美華嘅經歷，希望多啲人會睇到，從多方面去幫助佢。（網民話希望TVB頒一個為正義發聲主持人獎畀你。）好開心網民話要頒正義發聲主持人獎比我，不過呢個獎除我覺得東張台前幕後每一個人都好值得拎。我哋成個東張都係好團結，次次都係目標一致，就算有時有少少危險，大家都唔會放棄，盡全力將事實報道俾大家睇。」

林希靈當時稱坦言怕家人擔心，而選擇將行程保密！（受訪者提供）

林希靈落手落腳幫手打掃蟑螂屋。（影片截圖）

對於不少網民亦相當關心她與男友ViuTV藝人陳安立的感情，她就笑稱：「感情方面我哋都好穩定好開心，佢呢排好忙拍緊七師傅，暫時未有時間結婚住，不過我哋都努力向住呢個目標前進緊。」對於二人的共同投資的美食品牌「口張開」，林希靈亦講道：「『口張開』雖然只係開咗一年，好多謝大家支持，生意額都唔錯，超乎預期。我哋嚟緊一年嘅目標，除左做節慶食品外，都會想出一系列嘅全年食品，希望全年可以提供美食俾大家。」