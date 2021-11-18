「試當真」陳苡臻望能殺入電影圈　以張曼玉為目標：希望會成功

有「世一女神」之稱的陳苡臻（Jessica）憑YouTube頻道「試當真」，逐漸為人所知，經常有不少廣告都找她來合作，今天（17日）Jessica出席投資活動，Jessica接受《香港01》訪問時表示自己不太懂得投資：「依家其實從零開始，透過呢個活動學識好多，希望將來做到投資世一。」

Jessica投資好怕蝕錢，她透露大學玩股票模擬遊戲蝕咗兩億。（賴家杰攝）

Jessica被網友封了「世一女神」已經有一段日子，對於這個稱號，Jessica認為自己當然不是世界第一：「都好開心咁多位畀呢個稱號我，我都努力裝備好自己希望襯得到呢個稱號，加油努力囉。我本身個人比較男仔頭少少，女神呢個名我未到，我心目中嘅女神好有氣質同仙氣，好似周慧敏行出嚟有仙氣，所以我自己都唔係女神。」

Jessica希望遇到伯樂會提攜她去拍電影。（賴家杰攝）

Jessica入行短短一年，她最終目標是做一名出色的演員，Jessica以張曼玉為目標，希望將來有她一樣的出色，「佢係有一種硬朗係到，所以我覺得性格上有啲似佢，希望會同佢一樣成功，咁依家都好初步。我目標希望可以做演員，希望終有一日大家會接受我，希望可以拍到電影。」

Jessica最喜歡張曼玉的電影是《甜蜜蜜》。（賴家杰攝）

另外今天現場是有數名Jessica的粉絲到場支持，他們身穿印有Jessica樣貌的衣服，更舉起印有「CaCa世一！！！」的燈牌，Jessica看到亦非常開心，「好多謝佢哋嚟，又特登著呢件衫，好開心有一班人會為自己做呢件事，開心有佢哋陪住我，本身我都有啲緊張，因為event要講台詞，但見到佢哋舉燈牌呢啲舉動個人就冇好多緊張。」

有數名粉絲支持。（賴家杰攝）

Jessica透露很愛打機。（賴家杰攝）