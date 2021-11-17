敗者重生戰｜細貓應智越感恩低潮獲陳志雲扶一把：始終自己係奀星

細貓透露對比起《造星》時思想變得更成熟。（梁碧玲攝）

由《全民造星》參賽者結成、在hmvod平台播放的選秀節目《敗者重生戰》周三（17日）舉行第二輪淘汰賽，將會選出8人到韓國進行訓練，細貓（應智越）對本輪跳唱的競賽相當有信心。提起陳志雲為本輪評判，問起有否事先向他取經，細貓透露並不知情。他續指自己早前拍《Stephen傾》時正值缺乏自信的低潮，志雲大師除了特意Whatsapp鼓勵他，節目亦令更多人留意到細貓的存在，工作量因此增加，細貓相當感恩：「始終自己係奀星，好難得俾大師訪問，真係畀咗好大嘅強心針我。我由玩《造星》時野心好大嘅高傲自信死𡃁仔，然後Drop到落底嘅時候，係志雲大師、支持我嘅粉絲拖起返我，先開始有返自信；反而我經歷過唔係一夜爆紅，就好珍惜每個表演。」

對於早前在訪談中，細貓提起終極十強卻無緣加入MIRROR並不後悔：「觀眾有少少放大左，喊唔係因為後悔冇入MIRROR，反而經歷更多才成就今天的自己。」細貓直言雖然在社交媒體少了提及MIRROR，不過彼此私下關係相當親近，只是為了避免外界的「抽水」說法。至於會否羨慕MIRROR的人氣，細貓直言：「當然羨慕，係人都羨慕，我都想好似Justin Bieber咁揸靚車，不過最緊要做好當下嘅自己，如果唔係望幾遠都冇用。」

細貓自稱不是節目《晚吹》中為出道同女朋友分手的男主角。（梁碧玲攝）

至於日前有女生上ERROR成員193主持的節目《晚吹戀講嘢》爆料某唱作歌手出道後冷淡提分手，193更透露：「我知道男主角係邊個！」引發不少觀眾猜測男主角身份，更有不少聲音指向同為《造星》參賽者的細貓，不過今日受訪時他就斬指自己不是案中人：「唔係我，我當時喺韓國、唔喺香港，加上我前任嘅感情係被出軌，應該就唔係我。」