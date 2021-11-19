MIRROR海報炒至10萬元　賣家堅稱自己一定唔係最貴

本周一（15日）舉行嘅記者會只招待相關人士，但仍有不少粉絲到場，遠距離支持MIRROR。(資料圖片）

MIRROR出道初期，曾為電訊商拍攝廣告，不過當時並未有引起太大迴響。三年後，再次合體推出MIRROR 5G Plan，並隨月費計劃送限量珍藏品，包括海報、AR月曆、小卡、珍藏冊等等。星期一(15日)舉行發佈會時，即場播出新一輯型到裂廣告，其後12子以黑色西裝亮相，並即場跳唱首次合作嘅廣告歌《ASAP》以及新歌《BOSS》。

SIM卡除有12款個人頭像之外，仲有團體頭像SIM卡。

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由於今次嘅月費計劃，係鏡粉可以自行選擇喜愛成員嘅專屬SIM卡以及鈴聲，電話換上SIM卡後，左上角會顯示「csl x MIRROR」網絡標示，加上月費都只係＄398 以及＄298 兩個價位，大大提升入場度。所以在發佈會舉行當日下午，已經有「前夫」在討論區哭訴被迫轉台，甚至有鏡粉為咗得到小卡而連出5個新號碼，全城掀起一片轉台熱潮。

除了前夫們爭相轉台外，一如有鏡有得炒嘅定理，尤其今輯鏡係照片勁高質，張張相影得超有形兼極具個人特色，超有收藏價錢，難怪喺拍賣網上，有人以6999元出售全套禮品（SIM卡卡套、月曆、12張小卡），亦可以2000元單買Anson Lo卡套。不過，講到全個拍賣網最癲價嘅，一定係有人以近10萬元，出售一套12張嘅海報或AR卡或黑卡，該賣家更表示「唔敢講係最平～但我哋一定唔係最貴」。

仲有巴士廣告

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AR卡暫時只得6款（Anson Lo、姜濤、Alton、Lokman、Tiger、AK），但一卡在手，透過apps即可以隨時隨地欣賞成員演出，集齊3款同組別的珍藏卡（AR版），按珍藏卡上的編號順序排列，一同掃描珍藏卡（AR版）上的相片，獨立的動態影片更會融合成一個完整有趣故事，跳出畫框締造嶄新體驗。所以AR炒價比普通小卡更有收藏價錢，有網民以一千元出售姜濤款AR卡。至於炒價1500元以上嘅MIRROR AR月曆，鏡粉只需透過手機鏡頭掃描當月份的月曆圖像，圖像會即時變成動態影片，當中仲會有成員嘅秘密信息，極具收藏價值。

MIRROR與csl. 三年前首次合作。