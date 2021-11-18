苦情歌王子張宇消失幕前3年半　突然現身滿頭蒼老白髮

台灣殿堂級歌手張宇，於2018年6月突然宣佈無限期停工，說自己「累了，力不從心」，想不到他消失了3年多，近日突然在微博現身，透露自己接了一場訪問，並附上自己的近照，54歲的張宇滿頭白髮，樣子蒼老憔悴，張宇從未表示退休，現時休息過後有機會回到演藝圈，讓粉絲十分期待。

張宇突然在2018年宣佈無限期停工。（微博圖片）

張宇憑著《用心良苦》、《月亮惹的禍》，被封為苦情歌王子，紅遍中港台，除了唱歌外，他亦涉足到綜藝圈，卻一改苦情風格，主持以搞笑盞鬼見稱，在2004年開始主持《快樂星期天》，之後在台灣綜藝《超級星光大道》擔任評審，2014年到內地發展，主持《我是歌手》第2季，不過在內地成為綜藝常客的他，在2018年6月，突然表示「結束今天的錄影了，開始入行以來第一次無限期停工。突然想說些什麼，又覺得矯情。是啊！我從來不灑脫，所以才要裝得很灑脫。累了！力不從心了！希望你們能明白。」

張宇不但是苦情歌王子，更是著名主持人。（視覺中國）

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消失3年多的張宇，休息時愛做瑜伽，又會上網打機，沒有工作的日子，看來有點無聊，而他近日突然在微博Po相，並留言「下午非常順利地完成久違的訪問，雖然不是為了自己，但還是感謝所有工作人員的付出，才能成就一段美好。」張宇的近照滿頭白髮，眼角有皺紋，蒼老感滿滿，比起真實年齡老了20年，對於久違了的張宇，網民相當期待他的復出。

同場加映陳瀅靚相：