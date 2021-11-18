全民造星IV︱87號Yoyo邊掘金邊等復活：好想入到女團出道

Yoyo（葛綽瑤）未正式出道已經有廣告拍。

被花姐以「寧願唔要MIRROR都要佢（Yoyo）」嘅《造星IV》參賽者Yoyo（葛綽瑤），雖然暫時仍在復活區等候機會，不過完全無阻佢掘金，事關早前佢獲商戶睇中，搵佢拍廣告。廣告中， Yoyo穿上聖誕樹綠造型的長裙及香檳色仙氣紗長裙，置身畢奇畫筆下的小屋佈置聖誕樹拍攝硬照廣告。

又真係幾可愛，難怪獲花姐歡心。

Yoyo表示聖誕節是她最喜歡的節日，皆因五光十色的聖誕燈飾感到浪漫，所以在宣傳照中化身成精靈感到相當開心：「自己平時少化妝，衣著也比較簡約平凡，今日可以成為畢奇筆下的角色，更是做一位美麗的聖誕精靈，試了不同造型扮靚，感到夢幻好玩，拍攝時要用想像力，慢遊聖誕小屋時的愉快心情。」拍廣告之餘，Yoyo亦不忘賣口乖，話要買定聖誕禮物比經理人Wing、導師如花姐、梁祖堯及許廷鏗：「雖然我跌入復活區，但聽到花姐的鼓勵，好似一支強心針，我期望可以復活成功，虛心學習，總之希望聖誕節可以願望成真。」

Yoyo跌入復活區後，唔少網民都表示無天理。

今年聖誕對YoYo別具意義，因為《全民造星IV》於聖誕舉行，她直言希望可以在復活區回來，繼續參加選秀：「今年聖誕節的願望一定是想入到女團出道入行，而聖誕節就是決賽的日子，希望大家可以為我集氣，首先要復活成功，才可以進入決賽，自己真的喜歡唱歌跳舞，想入行嘗試演藝的工作。」