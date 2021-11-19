邊度都有陰謀｜Justin Bieber被性侵陰謀論瘋傳　MV驚現戀童暗示?

音樂能夠對人產生潛意識的共振，早前提及過神秘組織光明會已掌控世界政治、軍事、經濟等，更透過製作洗腦音樂或利用大量知名歌手當代言人來對大眾進行精神操控，這又是否真有其事？繼已故流行天王米高積遜（Michael Jackson），圈中亦有不少國際巨星都是光明會的成員，而Justin Bieber很可能是其中一人。



在J2台播出的新節目《邊度都有陰謀》由鄭子誠、陸永及陰謀論研究者Adam主持，主要探討世界上的各種陰謀論。節目中提到Justin Bieber於14歲被發掘入行並紅爆全球，他曾於2017年宣布因情緒問題而宣布取消巡唱，久休多時後再重新出發。休息多年後，他終於在去年初推出新專輯的首隻主打歌《Yummy》的MV中，就暗藏多個極為心寒的訊息。

在MV中出現戀童暗示？

而在推出《Yummy》前，Justin在IG上載了多張嬰兒照片，並標籤著「#yummy」。當時在Twitter引起極大迴響，更指Justin這樣形容嬰兒有點不當，然而引發大量陰謀論。

MV中的紅衣女孩被脫光衣服？

值得留意的是，《Yummy》MV中Justin走過廚房秘密通道去到宴會廳，在現場用膳的均為年長人士，只有在演奏的樂隊為青少年。而最後的畫面，所有人都離開了宴會，但穿上連身紅色褲的少女同樣消失，但褲子卻在Justin身邊的櫈上，暗示兒童色情的存在問題。

Pizzagate？

MV中的藍色忌廉蛋糕就是映射發生在2016年美國大選時，Twitter及維基解密流傳了流傳一堆自稱紐約警方找到有關大型兒童色情集團的電郵的「Pizzagate」事件。有指光明會的權貴做了一些戀童癖的行為，而「Pizzagate」就是有共同嗜好的人互相溝通的暗號，這些人包括了明星、大人物、政要等。

暗示光明會的John Podesta跟兒童色情集團有關？

這件事除了牽涉多個大型企業外，更關聯到當時參選總統的希拉里競選團隊中的John Podesta。傳聞Podesta對小孩非常有興趣，同時提供小孩給這些權貴。而MV中坐在Justin旁邊的男人，正正就是映射Podesta。

黑人侍應映射唱片公司高層L.A. Reid？

Justin在14歲的時候被唱片公司高層L.A. Reid發掘，Reid曾在報道中公開讚Justin漂亮得像個女孩。隨後的幾年間，Reid被控多項性騷擾罪。而MV的尾段就看到，當所有賓客都離開後，只剩下Justin，除了剛才提及被指是映射John Podesta，還有正在收拾檯上食物的黑人侍應就是映射L.A. Reid。

Justin Bieber曾被性侵？

既然歌曲叫作《Yummy》，MV理應有大量非常吸引的美食，但出現的食物卻讓人覺得嘔心，包括青豆啫喱、藍色忌廉蛋糕等。在光明會入面，青豆就是代表兒童正在成長的意思，而光明會的立場就是，如果成員跟兒童交歡就會得到強大的力量。然而青豆經常在MV中出現，甚至在最後出現了印有年輕時期Justin樣子的碟子，在旁亦有多粒青豆，這是否意味著Justin年少時遇過性侵事件？

雖然Justin曾於2010年在Twitter回應自己並不是光明會的成員，但有指他的太太Hailey Bieber的家族是光明會的後人，就算他否認但事情繼續發酵。今次Justin在推出這麼多隱喻的MV，再引起極大迴響。