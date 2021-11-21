十月初五的月光｜每集至少一個新元素　角色關係大執位Q姨變婆婆

無綫台慶劇《十月初五的月光》將接檔《換命真相》於11月22日播出，由於舊版《十月初五》叫好又叫座，今次除了經典角色祝君好、文初、司徒禮信、Q姨、萬朱莎華的選角備受一定關注外，新版的劇情及拍攝景點亦是焦點所在。監製陳志江表示，新版與舊版相隔足足21年，為了配合時代變遷，新版雖有保留原版的精髓及濃厚人情味，但在細節及劇情上卻有一定程度的調整，大結局同樣感人之餘亦保證有新鮮感！他笑指其實每一集都有一個與舊版顯著不同的地方，如果觀眾是《十月初五》迷，絕對可考慮每一集都玩玩找不同，以增加追看時的趣味和投入度。

胡鴻鈞飾演初哥哥，何依婷飾演君好。

談到新版與舊版最大的不同，陳志江指出是Q姨（米雪飾）、君好（何依婷飾）、萬朱莎華（姚嘉妮飾）三人間的關係。舊版中，Q姨與君好是母女，莎華則與Q姨是姊妹；新版中，Q姨與君好是婆孫關係，莎華與Q姨則由姊妹變母女，二人之間更有不少衝突場面，莎華一再指控Q姨偏心。莎華新版設定的另一重大改變，是在舊版中生了兩名兒子沛堅及沛祺的她，在新版中將誕下一仔一女，原本的沛祺則變成二女沛琪，並由鄺潔楹飾演。據知沛堅及沛琪在新版中亦將擁有與舊版不一樣的命運！而同樣獲得逆轉命運機會的角色，則為Q姨知己好友海景叔（石修飾），他與Q姨在新版中的互動，則與舊版一樣散發著開心磁場以及同樣窩心。

米雪與何依婷演一對婆孫。

對於有網民質疑為何《十月初五》選址由澳門變為流浮山後，仍叫《十月初五》（十月初五乃澳門街道名稱），對此陳志江笑指劇集仍叫《十月初五》是因為想將Q姨的「我為人人」精神發揚光大：「初五是圓月之前必經階段，正如人生，沒有經歷過遺憾，又如何明白圓滿的意義？而Q姨正正係十月初五生日嘅，佢嘅人生就係為咗可以成就別人而感到開心、快樂，所以套劇叫番《十月初五》。」

米雪與姚嘉妮飾演母女。

另舊版中，初哥哥的哨子成為重要的愛情Icon，只要聽到哨子聲，便會想起初哥哥對君好濃濃的愛；新版中，帶出感情信息的Icon不再局限於哨子，更有紅葉幫忙。陳志江解釋謂：「紅葉會一直喺劇入面穿插，當入面嘅角色接到紅葉時，佢眼前嗰個人就會係佢一生中最愛！紅葉喺呢部劇咁重要，係因為佢係君好好鍾意嘅嘢，而紅葉亦會喺君好嘅愛情路上扮演住重要嘅角色！」