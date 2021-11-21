Ian陳卓賢吸500粉絲逼爆商場　深明姜濤面對的壓力：有種默契

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（21日）現身銅鑼灣商場出席飲品品牌宣傳活動，吸引近500名「Hellosss」企滿商場四層。他們舉起手牌不時高呼偶像名字，又全場大合唱《正式開始》，場面非常墟冚。見到大量粉絲到場支持，Ian表示會笑多一點來報答大家，活動中，Ian更與幸運粉絲大玩遊戲兼合照。

陳卓賢現身銅鑼灣商場出席飲品品牌宣傳活動，吸引近500名「Hellosss」企滿商場四層。（葉兆康攝）

Ian接受訪問時表示得知有粉絲昨晚便到場排隊，既開心又擔心：「好多謝佢哋，出道幾年佢哋嘅支持唔係必然，同埋係無條件咁付出。但又好擔心通宵佢哋有冇食嘢、會唔會凍，希望佢哋下次唔好通宵，休息夠、最多可能早幾個鐘嚟，好開心同到大家見面。」相信大家都會留意到，最近電視上有很多Ian的廣告，他說十分感恩：「早幾日同屋企人食飯都連續見到自己，Daddy媽咪見到都開心，多謝大家畀工作機會我。」

談到近日與狗仔拍攝的廣告，有粉絲疑問為什麼不找雞髀（Ian愛犬）合作，Ian笑言：「身為雞髀嘅主人以及經理人，我嗰日要參與拍攝，驚照顧唔到佢，控制佢會用咗九成精力，佢都比較活潑，嗰日拍嗰隻狗仔同雞髀好似樣，好乖好配合。」

2. Ian接受訪問時表示得知有粉絲昨晚便到場排隊，既開心又擔心。（葉兆康攝）

活動中Ian講到會笑多一點，被問到近日是否較從前開心時，他說自己的情緒較容易有上落：「有時遇到自己煩惱係會易鑽牛角尖，當諗通咗就會冇事，希望大家會對待自己情緒，唔開心係好正常，搵個方法令自己開心返就OK。」姜濤亦有透露出活動時感到大壓力，Ian說有跟對方傾偈：「我哋好似好明白大家，可能我哋係頭兩個出Solo嘅成員，面對嘅壓力，處境都好相似，好明白大家就會有默契。佢會sense到我唔開心，會埋嚟拍下我膊頭，見到佢唔開心又會安慰下佢，大家有種情義喺度。」

真係好多人。（葉兆康攝）

而今日同一時間，隊友Anson Lo亦會於元朗出席電影首映，當被問到是否打對台時，Ian說不會有此感覺：「恭喜佢第一部作品，戥佢開心。唔覺得係打對台，反而係感恩好開心，大家都Keep住忙，呢樣嘢最開心。（夠唔夠膽好似佢咁着女裝？）如果拍攝要配合角色都會，係專業一部分。」樂壇頒獎禮將至，Ian多謝粉絲為自己拉票同時希望大家可以投MIRROR一票：「希望可以集大家力量令多啲人認識MIRROR，聽到MIRROR嘅作品，投各自Solo嘅成員之外都投MIRROR。」他直言不會浪費投票機會，自己亦會投下一票：「個人就唔投，組合會投MIRROR。」