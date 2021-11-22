地獄公使｜破《魷魚遊戲》記錄　上架1日登Netflix全球排行榜冠軍

由劉亞仁、朴正民、梁益準、金賢珠等主演的Netflix原創韓劇《地獄公使》（Hellbound）於11月19日上架後，僅1日就登上了該平台全球排行榜冠軍位置，破了《魷魚遊戲》以8日登頂的記錄。《地獄公使》延續了韓劇的熱潮，在爛番茄奪得83%的高分，外媒大讚演員演技細膩之外，劇情亦讓人有深層的反思。

《地獄公使》改編自崔圭石創作及《屍殺列車》導演延尚昊執筆的同名漫畫，劇情主要講述首爾出現令人難以置信的地獄光景，神祕生物宣判人類應否下地獄。這些難以解釋的超自然現象導致社會大亂，而新真理會首領鄭晉守（劉亞仁飾）在這時崛起。他帶領教會，宣稱只有罪人會下地獄，而這些事件是神聖的審判，將為人類帶來正義。

追隨他的盲從信徒為「箭鏃」，他們親手懲罰那些違背神聖意志的人們，整個世界成了人間煉獄。 律師閔惠珍（金賢珠飾）站出來反抗，並與同路人聯手保護被判下地獄的人，努力將世界恢復為人的世界，而非所謂由神主宰的領域。

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《地獄公使》由延尚昊身兼劇本、編劇和導演三職，過往的《救救我2》和《謗法》都獲得極高評價，加上劇集加入了不同的社會議題，包括正義善惡的真正意義、宗教信仰狂熱、網絡散播虛假消息等，以邪教的設定來帶出遇到審判時的暗黑人性。有不少劇迷都表示劇集有大量19禁的血腥暴力畫面，看完後心情感到沉重，但成功讓人反思劇中想帶出的背後訊息。