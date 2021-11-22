梅根上節目自爆曾經歷窮苦日子　被網民鬧爆：自細讀私校叫窮？

脫離英國王室後的哈里王子、梅根與一對子女定居在美國，今年3月在接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問大爆英國王室存在種族歧視及梅根因而萌生自殺的念頭後，日前梅根再登上Ellen DeGeneres主持的清談節目，自爆過往窮苦經歷後，再被英國傳媒及網民鬧爆說謊及虛偽，因為梅根自細就就讀私校。

據《每日郵報》報道，梅根在節目中談到在未成名前曾是一名在社會中掙扎的小演員，當時她開著車門鎖已壞了的車去試鏡，但每次都要從車尾廂爬出爬入：「我會把車停在停車場的最遠處，打開車尾箱，爬進去，關們然後爬到駕駛座。」訪問播出後，澳洲Nine Network的Amelia Adams在《Today Show》中直言，梅根的一字一句都「非常有說服力」，因梅根在節目上穿上了價值4000美元（約3萬港元）的Oscar De La Renta襯衫：「確實可以說梅根是從脫離苦日子而躋身名流！」

報道續指梅根在呼籲美國政界提高育兒津貼時，曾表示自己一直都是吃平價牛扒點的沙拉吧長大。可惜又自打嘴巴曾在Instagram發文透露以前上完舞蹈課後，爸爸會定期帶她去荷里活大道的高級餐廳Musso and Frank Grill用餐。另外，有不少王室專家質疑梅根自幼稚園開始已就讀私校，到現在坐擁1億美元身家，很難讓人信服她「曾經窮過」。