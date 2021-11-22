Disney+強勢登陸成Netflix最大威脅　一文看清邊個平台最適合你

Disney+迪士尼影視串流平台已在11月16日登陸香港，對Netflix來說絕對是一大威脅。知道有大量劇迷都正考慮應否轉會時，最理想的做法不就是Why not both？可能大家會認為兩個平台均需收費，忙於工作未必經常留在家中，假日經常外出，未必用得著這麼多影視平台，現在就為大家清晰簡單來比較一下兩個平台。



Disney+

月費：$73/月 $738/年

支援解像度：4K Ultra HD、HDR畫質

支援平台：Andriod/iOS裝置，Chromecast/內置Chromecast電視，Andriod TV電視及機頂盒，家用遊戲主機（PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S）、透過網絡瀏覽器在電腦上播放

免費試用：7日

支援地區/國家：全球60個國家/地區（東歐、菲律賓、越南等地區明年啟動）

共用人數：綁定10個裝置、4部裝置同時串流、可設置多達7個使用者

Netflix

月費：標準$78、高級$93

支援解像度：標準月費1080p、高級月費4K

支援平台：Andriod/iOS裝置，Chromecast/內置Chromecast電視，Andriod TV電視及機頂盒，家用遊戲主機（PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S/Nintendo Wii U、3DS）、透過網絡瀏覽器在電腦上播放

免費試用：/

支援地區/國家：全球大部分國家及地區，只有中國、北韓、克里米亞及敘利亞不支援

共用人數：可設置4個使用者、最多4人同時收看

Disney+每月月費$73。（Disney+）

Disney+價錢超抵

雖然兩者的收費價錢距離不大，但Disney+能綁定10個裝置、4部裝置同時串流、可設置多達7個使用者，如果要跟親朋好友共用的話，每人每個人只需要$10左右。加上沒有分標準或高級用戶都有4K解像度，單看價錢，當然比Netflix更加抵。

Disney+最啱Marvel迷

除了價錢之外，劇迷更加著緊的就是兩個平台的電音、劇集、節目、紀錄片等多元化。Disney+大多數都是迪士尼的電影，還有Marvel、STAR WARS、PIXAR、國家地理National Geographic及Disney STAR這6大頻道。如果閣下是Marvel迷，Disney+就最適合你，因為整個漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，MCU）都能夠順時序收看。

Netflix節目較多元化。（Netflix）

Netflix勝在夠多元化

相反，Netflix的節目就比較多元化，美劇、英劇、日劇、韓劇、陸劇、西班牙劇、德國劇、法國劇等應有盡有。此外，還有深受劇迷歡迎的犯罪紀錄片、經典電影、動漫、配對真人騷、生活百科益智節目等。雖然Disney+肯出錢投資拍攝節目，但暫時還未見有什麼高質之作。如果要將兩者比較，Netflix的劇集電影種類確實是一應俱全，而Disney+暫時只有卡通及電影，不過對於熱愛看韓劇的香港觀眾來說，可能Disney+就未必滿足都大家了。

+ 5

不過值得留意的是，Disney+能夠收看國家地理頻道（National Geographic），當中除了有大量動物生態紀錄片，還有古墓探秘及消失的文明古國等節目，而最吸引的就是有「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）深入大海尋鯊探秘的鯊魚紀錄片《克里斯漢斯沃的鯊魚奇遇》（Shark Beach with Chris Hemsworth）。

《克里斯漢斯沃的鯊魚奇遇》（Shark Beach with Chris Hemsworth）。（Disney+）

總括來說，雖然Disney+價錢優惠，但暫時只是一個迪士尼電影的存庫。Netflix雖分為兩個用戶價錢，只有高級用戶置換4K，不過節目勝在夠多元化。Disney+有的Netflix沒有，Netflix節目應有盡有，但一套迪士尼電影也沒有，其實最重要的就是按照自己的喜好來決定應否轉會或兩個平台都join。