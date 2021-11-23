男神廚房｜鄭裕玲跟林德信做瑜珈柔軟度爆燈　網友：鈣質舞有效﹗

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的無綫綜藝節目《男神廚房》，昨晚一集娛樂性十足，除了伍姑娘落力搞氣氛，其「同鄉」伍允龍亦是綜藝能手，表情多多兼大耍「日字直衝拳」及「膀手」等真功夫之餘，當周汶錡要求「打他一拳」時，他又甚為配合地做出「我快痛死了」的表情，逗得女神們相當開心。

第10集一嚟就腹肌比併，今集嘅男神果然個個都係有料之人。

雖然搞笑，但伍允龍亦有正經面，他昨晚便大方分享首次險入鬼門關的經歷：「我拍第一部戲《少年阿虎》時爭啲死咗，嗰時我跟緊錢嘉樂、做替身，場戲要我凌空轉身再面落地，但我轉早咗，條wire咁啱索住我條頸，好彩拉wire嘅師傅即時放手。」另昨晚林德信晒瑜伽真功夫的同時，Do姐忽然技癢表演超凡身手，由於動作夠晒敏捷兼柔軟度足，全場人士為之嘩然！之後錄影廠變成瑜伽班房，鏡頭後由Do姐輪流監察其他女神做瑜伽，形成了一幅有趣的畫面。

Do姐鄭裕玲柔軟度爆燈，技驚四座。

今晚播出一集，伍允龍將繼續發揮其搞笑天分，除了「口水多過浪花」遭Do姐投訴，又大玩「Chef Le Mon」調味手兼表演「騰雞版英文」！至於林德信及張馳豪，則會自彈自唱情歌搏取女神們歡心；由於兩位歌喉都相當動人，令比賽氣氛更趨白熱化。面對三位強敵，有模特兒幕前演出經驗的型男Catry竟以「爆炸糖」迎戰，到底勝算有多大？就要密切留意今晚播出的第十一集。