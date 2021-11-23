全民造星IV︱靚聲Emiko慘遭無情淘汰　陳輝陽批B1組似夜總會表演

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚播出第十七集，繼續是60強進40強的首輪分組對決，上集已經表演的A1組和B5組於今集正式分出勝負，A1組成功撼贏對手，落敗一方則須由評判選出一名參賽者淘汰，而Dru便不幸成為了被Foul的一位，表現平靜的她說：「冇諗自己可以盡力做一件事，我覺我自己進步好多，好多得着。」她又指起初以為參賽期間會見盡鈎心鬥角，但後來發現香港女生比想像中更加熱血。

Dru成為了第一位在首輪分組賽被淘汰的參賽者。（電視畫面）

之後是A3組對B1組的對決，首先出場的A3組有Emiko、Kinki、何佩、Vicky、Candy和Jade Chan六位參賽者，以戲劇表演《剎那的烏托邦》參賽的六位囡囡在正式出場雖然獲得朱栢謙親身指導，正式上台時導師許廷鏗亦睇到喊，但評判韋羅莎卻指出她們情緒到位卻「聽唔清楚把聲」，而另一位評判少爺占亦嫌擔任主角的Kinki未夠星味，未夠成功掩蓋其他隊員的瑕疵。

Kinki被評判少爺占指欠缺星味。（電視畫面）

許廷鏗睇A3組表演睇到喊。（電視畫面）

之後出場的B1組有方方、馬欣、Jolin、莎莎、榛綦和Miko，雖然組內有方方、馬欣和Jolin三位跳得之人，但亦正因如此，她們對於舞蹈表演也有太多諗法，而她們最後都需要向導師梁祖堯嗌救命搵出路。六位囡囡在舞台上表演跳唱《血色祭典》，當馬欣除走白裙大騷性感紅色戰衣時，女團經理人阿Wing（戴穎）即時大讚：「好索呀！」而評判陳輝陽卻對這個表演有所保留，不但指她們的演出似「夜總會」，更說：「（唱歌部份）唔係好Impress（留下印象）。」

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在Dance Battle環節中，兩組各有賣點，A3組Sell萌Sell可愛，B1組則大騷屈機跳舞功力。最後，一眾評判認為B1組技高一籌，判她們獲勝，而A3組則需要Foul走其中一名參賽者。雖然Emiko擁有一把靚聲，唱功了得，但她未能在首輪分組賽說服評判讓她留低，所以慘遭淘汰。雖然如此，Emiko仍然表現得非常積極：「我嚟到呢度跳舞進步咗，我已經好滿足。」

A3組（右）和B1組在Dance Battle環節中各有千秋。（電視畫面）