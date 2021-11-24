男神廚房｜伍詠薇含淚憶亡母　傷感痛哭：原來自己冇咗媽咪唔得

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的無綫綜藝節目《男神廚房》24日播出第12集，絕對是這麼多集以來最多洋蔥的一集；除了入圍三位男神的故事超感人外，「男神召集人」何廣沛、嘉賓伍詠薇及廚師Hilda所分享的親身經歷，也令Do姐、Ivana及周汶錡熱淚盈眶，場面相當感人。

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平時大情大性的伍詠薇，提起亡母不禁哽咽。

多番笑到落淚的伍姑娘，今晚一集將罕有地分享感性一面，坦率的她含淚談及自母親離世後內心的傷痛及空白感：「我唔講得我媽咪架…我真係完全接受唔到我媽咪離開，我發現原來自己冇咗媽咪唔得…自從我媽咪離開咗，你問我意義係乜，我其實講唔到…」

何廣沛憶起錯失嫲嫲最後一面相當自責。

平日嘻嘻哈哈的何廣沛，在Do姐要求下，亦哽咽地分享了嫲嫲過身的不幸經歷，以及為何自己無論多辛苦、都一定要爭取時間陪伴家人：「十年前我嫲嫲過身，當時我唔喺香港，我唔開心冇辦法返嚟見佢最後一面，又乜都幫唔到，係我嘅遺憾…」至於Hilda亦有感而發地分享了自身的傷痛經歷：「我爹哋都走咗，所以我明。我同爹哋由細到大都好Close…到佢走嗰刻，會覺得自己冇咗個支柱…有時啲嘢冇咗真係冇咗，所以我希望仲有機會做嘅人可以做多啲。」Hilda邊哭邊說，全場所有男、女神無不落下感動之淚。可能是最後一集關係，所有男、女神均打開心扉說出最感人的故事，令感性的王菀之「由頭喊到落尾」；由於哭得太多，她自己也取笑自己是「不稱職節目主持」，十分可愛。