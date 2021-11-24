李沁秦昊主演劇集衝出亞洲　《錦繡南歌》獲國際艾美獎最佳電視劇

由李沁、秦昊主演的古裝劇《錦繡南歌》（The Song of Glory）於去年首播後口碑收視雙收，兩人演技精湛，感染力十足。日前更斬獲第49屆國際艾美獎（International Emmy Award）「最佳電視劇」，衝出亞洲，得到國際認可，更開創了國產電視劇獲得國際艾美獎的先河。



《錦繡南歌》斬獲國際艾美獎（International Emmy Award）「最佳電視劇」。（網絡截圖）

對此，《錦繡南歌》劇組也在微博發文向台前幕後工作人員以及觀眾致意：「誠摯感謝導演、感謝演員及主創人員們的付出，感謝大家對於《錦繡南歌》一如既往地支持和喜愛。」而李沁工作室也轉發該微博分享喜悅：「恭喜《錦繡南歌》獲得國際艾美獎最佳電視劇，感謝每一位為《錦繡南歌》辛勤付出的工作人員。」

李沁及劇方向台前幕後工作人員以及觀眾致意。（微博截圖）

《錦繡南歌》劇講述俠女驪歌（李沁飾）與監政劉義康（秦昊飾）在經歷重重磨難後終成眷屬，攜手保衞國家，共同開創盛世昌榮的故事。除了在內地播出之外，還於馬來西亞、香港、韓國、台灣等地播出，評價不俗。

李沁同秦昊的演技都不錯。（劇照）

國際艾美獎是艾美獎的一個重要組成部分，由國際電視藝術與科學院頒發，用於表彰非美國首播的優秀電視節目，被提名國際艾美獎的電視節目長度不得少於30分鐘，分為電視劇、紀錄片、藝術紀錄片、流行藝術、藝術演出、兒童和青少年節目六大類，每個國家必須在每種類型的電視節目中選擇兩部最好的提名節目，代表國際電視界最高榮譽的獎項。