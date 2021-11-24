珊迪娜布洛爆奇洛李維斯多年前甜蜜舉動　網民歎︰很想他們在一起

奧斯卡影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）與奇洛李維斯（Keanu Reeves）於90年代因拍攝電影《生死時速》（SPEED）成為經典銀幕情侶，繼而傳出緋聞。日前珊迪娜布洛接受雜誌訪問時表示兩人的友情維持至今，但承認當年曾暗戀過對方，並公開了奇洛李維斯的溫暖甜蜜舉動。

珊迪娜布洛在訪問中被問到有否搭上奇洛李維斯時隨即否認，並表示兩人只是在平行道路上一起成長、互相敬佩的關係，兩人會相約晚飯然後找機會合作，更大讚對方：「我覺得他是一個跟所有前女友都能做朋友的人，我不認為會有任何人會說他的壞話，所以如果我們有交往過的話，我們應該都能從結束戀情中倖存下來。」

另外，珊迪娜布洛透露多年前奇洛李維斯的暖心舉動。事源珊迪娜曾向奇洛透露一直都未嚐過香檳和黑松露，故有天突然騎著電單車，帶著一束鮮花、香檳和黑松露出現在珊迪娜家，然後入內參與珊迪娜跟朋友的美甲活動，而奇洛亦將手交給珊迪娜，讓對方塗成黑色。其實珊迪娜曾於2018年在另一訪問中透露曾暗戀奇洛，更因自己的一廂情願感到可惜。相隔一年後，奇洛亦曾經喜歡過珊迪娜，只是對方感受不到愛意。報道出街後，有大批網民都表示感可惜，更指兩人非常合襯「很想他們在一起！」、「互相錯過了」、「他們應該在一起」。