肥媽挑戰讀心專家松明　靠睇表情搵出街市收藏金幣？

主持黃庭鋒、陳聖瑜及著名「讀心專家」松明邀得Maria Cordero（肥媽）及陸浩明擔任首集嘉賓，到訪肥媽的主場街市，讓他們見識真正的「讀心術」。

黃庭鋒偕首次擔任節目主持的陳聖瑜與留日著名「讀心專家」松明廣邀嘉賓作客，透過獨有「心法」，以讀心、植心及控心等心理術，揭開嘉賓隱藏內心的秘密，為觀眾展開一場精彩絕倫的心理盛宴。松明被譽為亞洲讀心第一人，作為首屈一指的讀心專家，多年來在日本及內地參與多個人氣節目，更曾在節目上操控日本著名導演北野武，及挑戰號稱「華人神探」的李昌鈺博士，連場心理對弈，備受觀眾喜愛，引起不少熱話。

「讀心專家」松明活用心理學、微表情判斷及心理誘導技巧，節目中邀得多位藝人參與，一起見證松明的「超能力」，包括：Maria Cordero（肥媽）、陸浩明、單立文、滕麗名、呂慧儀、湯盈盈、袁文傑、陳浚霆、陳展鵬、單文柔、張振朗、謝東閔及賴慰玲等。松明將早已設定的「劇本」植入眾嘉賓心中，不知不覺地操控他們的選擇，同時亦會拆解生活中的心理學。

松明透過讀心術解讀出肥媽心裏所選擇的生果，陸浩明更用雙手遮擋松明的眼睛，而肥媽只需要簡單回答「No」，松明便能夠讀取肥媽的真實選擇。

今輯將請來Maria Cordero（肥媽）及陸浩明擔任嘉賓，他們將會到訪街市，松明利用讀心術解讀出肥媽及陸浩明心裏所選擇的水果，期間無論松明問任何問題，他們亦只需要回答「No」，松明單憑面部表情及語速的變化就成功答中，令眾人感到非常震驚。節目中，松明接受肥媽及陸浩明的挑戰，在毫無提示下像大海撈針似的找出二人隱藏在街市的金幣，松明仔細地觀察二人的聲調、表情，更以肌肉閱讀的方法去解讀他們潛藏的答案。