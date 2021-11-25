實體「男神廚房」11月尾開業　譚俊彥方力申Aska爭做終極男廚神

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的無綫綜藝節目《男神廚房》，昨晚（24日）播出最後一集！最終怕醜內向的「校草男神」張馳豪（Aska），憑藉「黑松露蝦仁炒蛋」以及與家人「愛在心裏口難開」的感人經歷，成功感動一眾女神，成為最後一輪《男神廚房》冠軍。



張馳豪Aska 聲夢學員男神

不過《男神廚房》並非就此劃上句號，難得選出煮得、睇得兼玩得的冠軍男廚神，製作組自然「捉到鹿要脫角」，據知製作組已私下召集一眾小組冠軍男神於11月尾進行特訓，之後補替陳家樂出賽的「非冠軍男神」關禮傑+伍允龍、三位小組冠軍男神譚俊彥、方力申及Aska，將分成四個單位並先後於11月30日（周二）、12月1日（周三）、12月2日（周四）及12月6日（周一），於荃灣南豐紗廠The Big Things Party營運「限定實體男神廚房」，每個單位每次將分兩個時段開業，男神除親自落場炮製「限定美食」招呼60名透過官網預訂套餐食客及20名即場Walk-in食客外；更會騰出時間與食客互動及交流，包括與食客合照「即影即有」，望食客有個美好回憶之餘，並乘機向現場食客拉票、爭做終極男廚神寶座！

好感動！

為隆重其事，製作組請來曾到法國皇宮實習的美女廚師陳曉樺（Hilda）為一眾男神進行全面專業的「廚藝培訓課程」，除了為每個單位的「男神限定主菜」（每輪男神的得獎菜）進行調整外，還會為每個單位度身訂造高質前菜及甜品，務求讓入場觀眾享受真正的fine dining味覺盛宴！

譚俊彥近日人氣急升。（影片截圖）

男神廚房營業日期及指定菜式

30/11 關禮傑X伍允龍—暖男爸爸X帥氣武打男神限定

前菜：地中海烤南瓜松露沙律

主菜：摩洛哥燒春雞配素鴛鴦炒飯

甜品：家鄉湯丸薑糖三棗湯

餐牌指定飲品

1/12 譚俊彥 溫暖貼心男神限定

前菜：雜菌牛骨湯

主菜：煎三文魚伴鷹嘴豆泥

甜品：朱古力慕絲脆餅或西式甜品

餐牌指定飲品

2/12 方力申 飛魚王子男神限定

前菜：法式奶油菜花湯

主菜：香煎北海道帶子露筍配黑松露意大利飯

甜品：法式檸檬撻或西式甜品

餐牌指定飲品

6/12 張馳豪Aska 聲夢學員男神限定

前菜：西班牙番茄冷湯（Gazpacho）

主菜：牛柳條雜菜沙律 配 墨西哥脆餅

甜品：西班牙吉拿棒（Churros）

餐牌指定飲品

最終回三大男神感人故事節錄

張馳豪 作品：黑松露蝦仁炒蛋

「呢味餸係我爸爸教我嘅，我中學嗰陣離開香港去咗美國讀書，好耐都冇見一次屋企人。我屋企人表面會話唔錫我，可能我上台唱歌，第一個批評我嘅人會係爸爸。但其實暗地裏佢係好錫我，大家表面上都唔係好識表達，只會話對方點唔好、點唔好。…我想畀佢哋一個好長嘅擁抱，我真心多謝佢哋嘅愛。」

伍允龍 作品：媽咪笑哈蝦

「我哋移居美國之後，除咗家人、其實外面嘅人都係外人，我媽咪喺我生命入面好緊要，佢係我最信嘅人。我同媽咪每次見面係開心嘅，係要走嘅時候難頂啲，但我係男人嘛，唔想流淚！但我好記得我嗰時拍人生第一部荷里活電影…當時我媽嚟探班，佢第一次攬住我，話覺得好proud of我。」

林德信 作品：慢煮梅菜三文魚

「依個魚係有好開心同溫暖嘅回憶。我記得細個每個星期日都會六點半準時返去同公公婆婆食飯。十年前婆婆過咗身，淨返公公一個同我哋食飯，有次我煮咗呢個佢食，佢好鍾意。我公公都過咗身，呢個魚好唔好食唔重要，因為佢對我嚟講係有回憶喺度。細個公公會拍我氹我瞓覺，到佢臨走嘅時候，我都喺佢床邊拍番同一個拍子安慰佢。」