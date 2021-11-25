姜濤否認曾暗戀《造星IV》Ada仔自爆另有對象：冇女仔肯收我做兵

MIRROR成員姜濤周四（25日）孖AGA（江海迦）出席《Chill Club》錄影，提起今次合作新歌內容就保密到家，AGA透露曲風為R&B情歌：「未試過咁快做一首歌，今次第一次唱現場都係啱啱收到MMO（伴唱音樂），第一次喺Studio見到姜濤傾咗一陣偈就寫咗呢首歌，完成得好Smooth。」

姜濤形容今次與AGA的合作歌為混血胎，個人的第九胎則與Tyson Yoshi一起製作。（梁碧玲攝）

姜濤在訪問中向AGA邀歌，笑言：「咁樣就冇得走數。」（梁碧玲攝）

叱咤樂壇頒獎禮最受歡迎男女歌手、組合投票正進行得如火如荼，姜濤及AGA位列在八強之內，對於獎項啲人就沒有太大的得失心，AGA說：「年尾頒獎禮自己攞獎固然開心，但其他人攞獎都會替佢哋開心，見返一班歌手一齊聚會。」姜濤亦抱持平常心：「不嬲對於獎項有就好開心，冇都唔會太介意，畢竟我哋做歌都唔係為咗獎項。（睇好邊個？）每個都睇好，大家今年都好努力，希望大家都可以攞獎。」

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作為《全民造星》系列的大師兄，姜濤直言有留意今年女團競賽，認為一眾女生表現非常好，他亦相當感慨：「覺得自己對比起佢哋唔再係新人。」對於有報道指參賽者Ada仔（姜咏鑫）為其中學時期的暗戀對象，姜濤否認之餘更稱真正的暗戀對象另有其人：「只係朋友，比賽都有同佢講加油，唔知點解無啦啦話我暗戀，都驚造成佢困擾。（有言Ada仔當年收兵？）應該冇乜女仔肯收我做兵，咁肥係咪先，唔係大家講嘅咁。」

姜濤被網民爆暗戀過《全民造星IV》Ada仔 女方仲曾經好憎佢？