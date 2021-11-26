青春本我｜姚焯菲炎明熹擔正校服LOOK勁靚　鍾柔美受欺凌感大挑戰

由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）擔正的青春劇《青春本我》話咁快就出街啦！

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者的TVB校園青春劇《青春本我》，下周日（12月5日）晚八點半首播，演員陣容包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、等，是集合「青春」、「歌舞」及「心理」元素的劇集。內容講述一群看似無憂無慮的中學生，其實各自暗藏「不能說的煩惱」，包括人際關係、感情、學業、家庭及前途等問題；然後眾人如何在輔導心理專家汪善美Miss Wong（JW飾）的幫助下，勇敢面對及正面處理種種困難。Gigi飾演的何芊芊，性格內向，因父母關係出現問題、以致情緒瀕臨爆發邊緣；Chantel飾演的陳婷，原本只是一名單純的漫畫控，後來卻因發生了一些事突然變成渴望戀愛的少女，因而陷入苦惱；Yumi飾演的葉敏兒，則因渴望做領袖以致面對校園欺凌！

Chantel姚焯菲在劇中是一名樣子甜美的漫畫控。

三人除了各自努力克服困境，在劇中飾演閨密的她們亦會互相扶持，情節既勵志又感人。另Windy飾演的倪韻迪，一直渴望父母重視，但偏偏有一個各方面都近乎完美的萬人迷哥哥倪家迪（Aska飾），令她飽受壓力！Archie飾演的葉亞馳，則要面對「怪獸家長」父親！由於劇中角色面對的問題，亦可能是年青觀眾正在面對的問題，本著協助觀眾共同渡過難關的《青春本我》，專誠請來輔導心理學家郭倩衡擔任劇集顧問，務求讓劇中的各個解決方案更符合專業層面。

劇中唔少大型歌舞場面，全部都好有青春氣息架。

雖然有這麼多同學要面對各自的問題，但主力想帶出正面信息的《青春本我》，當中亦有不少輕鬆及搞笑場面，而搞笑重任則落在Felix飾演的高富力，及蓮姐飾演的李香蓮身上。分別飾演愛炫耀有錢仔的Felix及迷信神婆的蓮姐，在劇中將會連番鬥氣；在早前釋出的宣傳片段，二人笑言合作拍戲最難的地方是忍笑，蓮姐更一臉自豪謂：「我望住Felix個樣竟然冇笑過！」觀乎部分NG片段，Felix真的非常遴迍，拍攝一場簡單戲份，也可以因「書包纏腳不自知」慘吃NG，亦成功令在場所有聲夢成員笑爆肚！