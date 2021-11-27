女神鄺潔楹再創業為嬌小女生設計服裝　擁4間公司成「副業女王」

現年29歲的鄺潔楹（Judy）近年除了備受TVB力捧忙於拍劇外，更積極開拓多門生意。Judy最近在IG宣布與服裝品牌合作推出一系列專為嬌小女生訂造的服裝，再做老闆娘，不知不覺她已是坐擁4間公司的「副業女王」！

Judy為小個子的女生設計合身又能拉長比例的衣服。（IG/@judy.kwong）

Judy亦會親力親為賣餅。（IG：@judy.kwong）

Judy雖然家底豐厚，年紀輕輕就擁有跑馬地千萬豪宅以及開設一間投資公司，但她從不炫富，反而一直腳踏實地工作，近年她先後創立個人甜點品牌賣曲奇、又與好友伍富橋各自投資6位數字與健身教練合資開健身室，最近又設計了一系列專為嬌小女生訂造的衣服。Judy接受《香港01》訪問時直言一天即使有36小時都不夠用：「一唔使埋位我就要同台灣Partner了解番廠房有咩Update或者設計上嘅問題，因為今次都係第一次做服裝，發覺造衫真係比我想像中複雜好多。」Judy更提到不時都會收到小個子女生問她在那裡買衣服，因此萌生創業念頭，非常有生意頭腦。

相信會解決不少女生的煩惱！（IG/@judy.kwong）

疫市下投資健身室！（IG截圖）

Judy更笑言深切體會到「賺錢不容易」，她稱：「我前日拍劇由夜晚7點拍到朝早9點半，眠一眠又會返曲奇間舖頭，一個星期至少都6日，仲有時間都會親手整曲奇。所以，最近我嘅精神同EQ都去到另一個層次。（冇時間拍拖？）點會有啊，連瞓覺都成問題。（投資有冇7位數？）都仲係6位數，因為其實啲錢就咁擺喺度都唔會升值，見今年有咁多機會，雖然都有風險但都放手一去。」Judy更坦言冇期望會賺好多，反而是好好的學習機會。

點撃下圖各種生意：