全民造星IV︱16歲阿妹黃敏蕎有騷出　被Foul後繼續追夢：好感恩！

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》有不少高質參賽者慘遭淘汰，當中包括深受觀眾歡迎的阿妹（黃敏蕎）、Emiko（徐嘉蔚）和Sinnie（吳倩怡），不要以為三位囡囡的音樂夢從此終結，最近她們便獲邀到《三哥Chill & Chilli》手作市集暨音樂會獻唱。

年僅16歲的阿妹因為外形甜美而成為賽前熱門，可是她在96強一對一前哨戰中，卻不敵燒賣（曾業喬）並跌入復活區，最後亦未獲得導師青睞，挑選她入隊，搞到好多網友非常不滿，高呼「還我阿妹」。

點擊下圖觀看阿妹最新宣傳靚相：

+ 2

全民造星IV｜阿妹冀向MIRROR學習 東東有抱負：香港唔淨係得港女

全民造星IV｜年紀最細對決 靚爆鏡阿妹不敵高人氣燒賣等復活

+ 31

對於能夠參加音樂會作首次公開演出，阿妹直言非常感恩：「落選了，失望一定有，說真的心裡確有失落了一陣子，網民討論區的留言我都一一有留意，很感激他們的支持，多謝譚仔三哥給予機會，雖然離開了選秀舞台，不能夠再追逐夢想，但三哥給我一個機會，參加這個busking，有機會讓我跟支持者真正面對面，讓我有機會親身多謝他們的支持，唱歌給他們聽，謝謝給我唱歌表演機會，可以繼續有平台尋找自己的夢想。」而出名靚聲的Emiko和有樣有實力的Sinnie亦坦言好開心可以再有機會唱歌。