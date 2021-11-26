全民造星IV︱B3組不敵A5組　燒賣認贏阿妹後壓力大：我想入復活區

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（26/11）播出的第二十集，上演了60強首輪分組賽最後一個回合──A5組對B3組。在自選項目中，Carmina、VAL（趙展彤）、Ashi、Yoyo、CK和Ariel組成的A5組以原創歌曲《#A5110》作賽，雖然賽前被導師許廷鏗嫌未夠力度、稜角，但她們正式落場獻唱時感情非常澎湃，加上編曲有湯令山（Gareth T.）加持，以及Ariel、VAL的高質Rap，所以獲得不少評判讚賞，其中陳輝陽更說：「我俾你哋嘅誠意感動！」但泳兒則覺得表演野心太大，反而顯得她們眼高手低。

A5組以原創歌曲《#A5110》出戰自選項目。（電視畫面）

之後到B3組的Ling、Sica、阿杰、Hannah、Sam和燒賣出場，她們在自選項目中演出的是藝術感十足的歌舞表演《燈下黑》。雖然評判對她們的演出大體抱正面看法，鍾舒漫說：「最開頭係觸動到我，但之後合唱嗰時就好似一班小朋友喺度吶喊，變咗唔係一種聲音嘅演繹。」而韋羅莎則說：「我唔係好Get到成件事講咩，但我係有一個感受，我覺得係好足夠。」但導師梁祖堯卻非常不滿意這個演出：「死力，今日個表演係死力，用Raw emotion撻落個表演」、「我作為導師唔係教緊呢樣嘢，我自己係唔收貨」。

B3組的表演明顯藝術成份甚高。（電視畫面）

燒賣在節目中爆喊，直指自己因在96強對決中撼贏賽前大熱阿妹而感到壓力：「我想入復活區，好多人好過我，我覺我自己唔值。」（電視畫面）

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Dance Battle環節中，舞蹈底子弱到無緣拍《前傳》MV的Sam明顯甩Beat，令B3表現未如A5組一致，所以評判投票判A5勝出後，便決定淘汰Sam。Sam分享心情時便邊講邊喊：「多謝隊友，佢哋一直教我跳舞、唱歌，唔介意陪我練到好夜、好耐，對唔住，你哋加油。」