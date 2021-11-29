全民造星IV｜經理人Wing爆與花姐意見分歧　冠軍隨時入唔到女團？

ViuTV偶像育成選秀節目《全民造星IV》的女團次輪比拼周五（26日）落幕，40強人選亦於今晚（29日）隨之誕生，節目話題度不斷掀起全城熱討，連帶參賽者的人氣也三級跳。作為《造星》監製的花姐（黃慧君）在第一輪96強比賽時，曾透露將會在總決賽之夜直接宣布女團的出道名單，雖然未決定出道名額，但今年與MIRROR不同的是出道位置將直接以名次決定：「我想《全民造星》可以成為一個有公信力嘅節目！」意即觀眾緣極佳的阿妹（黃敏蕎）、Yanis（吳欣諺）、Ash（鍾卓穎）都翻生不能，而首季MIRROR成員Jer（柳應廷）獲救的神之舉動亦沒辦法重演！



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對於女團如何構成，經理人Ｗing與監製花姐明顯有所出入。（資料圖片）

不過女團經理人Wing（戴穎）的觀點就明顯與花姐有所出入，Wing在接受《香港01》訪問時指現時仍處於商議階段，未落實決定任何事：「花姐角度覺得成個節目係做嚟畀女團，理應由勝出嘅某幾個名次組成團；但在我嘅女團嚟講往後要走好多年，就會想睇潛力多啲，如果表演好出色但面向相對單一的話，對女團都唔係有利。（怕總決賽有意想不到黑馬跑出？）咁我反而唔驚，最驚係個組成，會希望個女團係瓣瓣掂，如果頭幾名我簽晒做Solo梗係冇問題啦，但女團係點樣擺埋一齊先關鍵。」

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