導演請指教 | 胡杏兒繞口普通話台詞頻NG　為尊重導演拒粵語對白

胡杏兒去年參加內地演技競演綜藝節目《演員請就位2》獲得冠軍，演技備受認可。今年她再度回歸衍生節目《導演請指教》，參與競技導演王一淳拍攝的短片《阿基米德的晚餐》。



杏兒今次做無知婦女。（微博@導演請指教）

短片講述胡杏兒飾演的尖酸刻薄女主人與溫崢嶸飾演的高知驕傲工人姐姐，言語中不斷積累對抗情緒，最後自命不凡的工人姐姐無限攀升的惡意在童真的話語中煙消雲散的故事，體現人性中不經意的善與惡。然而，身經百戰的杏兒今次在台詞方面竟遇到難題，事緣當中有一段又長又繞口，且很多平捲舌音轉換的對白：「人家牛頓在蘋果樹下打著盹，還在琢磨重力原理呢；人家亞里士多德，泡著澡還在合計浮力原理呢，所以，只有牛頓、亞里士多德這種在快樂時候還堅持思考的少數人，才能夠成為大科學家呢。」儘管杏兒的國語已經非常好，但畢竟不是母語，因此在這段NG了6、7次，令她相當焦慮，最後忍不住同導演講：「我得透透氣。」

連續NG令杏兒開始焦慮。（視頻截圖）

導演見狀後，建議杏兒用廣東話表達，但她為了尊重導演同編劇的創作，堅持以普通話上陣，最後放慢語速，斷句停頓表述，終於順利完成。

在觀賞完短片之後，觀眾及現場的製片人評審對此褒貶不一，除了短片的道具細節不足，以及劇本邏輯問題之外，有網友認為當中杏兒NG多次的那段台詞口音太重，略顯尷尬，不過也有人覺得並無大礙；另外，還有網友指導演選角有問題，因為溫崢嶸樣貌同表演太惡，很難相信會請這樣的人做工人姐姐，反而杏兒做這個角色會好些，可塑性更強等。

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