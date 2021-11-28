揾鬼去電視城│王虹茵凌晨Canteen探靈收電話響　徐文浩嚇到面青青

逢周一晚11點在TVB J2台播出的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，已經播放了4集，明天便會播放第五集。C君自擔任J2台的節目創意總監後，於11月開始實行「新時段，新態度」，於晚上黃金時段推出一連串不同風格綜藝節目，務求更貼近年青人市場由一班後生仔女擔大旗，因此在《搵鬼去電視城》這個節目中由一眾年輕人，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文輪流擔任主持，帶觀眾齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

王虹茵（Sharlene）及徐文浩（Fred）一齊探靈。

最新一集的主持分別為王虹茵（Sharlene）及徐文浩（Fred），這次探靈的地方便是電視城的中式餐廳探靈（亦即是劇集《愛‧回家之開心速遞》的「島大Canteen」取景地），二人先後於凌晨到達，在拍攝期間做出各樣大膽挑戰，例如測試坊間的靈異傳說外，更會分享在電視城流傳已久的Canteen猛鬼傳說，其中一個傳說的當事人，更因涉及的靈異經歷太恐怖已辭職，嚇得二人毛管戙。

真係好大膽。

Sharlene在探靈期間，所持的探靈機出現不少反應，最有反應的地方為收銀機及廚房爐頭附近。然後應製作組要求Sharlene在Canteen中央位置放置芽菜、豆卜、生豬肉及米飯等，請現場一眾鬼魂食飯。Sharlene膽粗粗向鬼魂奠完三杯酒後，即拿著紅色碗筷瘋狂敲打嘗試招魂，又大撒溪錢，畫面觸目驚心。招魂過後，現場即有怪事發生，由於Sharlene探靈時間為凌晨兩點左右，但在此時收銀處卻連番傳來可怕的電話鈴聽。

然後到Fred的環節，他負責邊吹口哨、邊在夜裡拿著紅燈籠為現場鬼魂引路，並深入探索廚房各個「至陰」之處，包括洗碗的地方及燒味部，並會解釋為何有水及有燒味的地方特別容易招惹鬼魂。期間，Fred與攝製隊不但在廚房近後門位置聽到怪聲，Fred更意外地踢翻了Sharlene放在Canteen中央的「祭品」，Fred頓時嚇到面青青，同時由於事出突然，Fred將手上的紅燈籠放在地上，並雙手合十向現場鬼魂致歉，豈料卻釀成小火災，撒在地上的溪錢更意外被燒著，場面恐怖！最後到底Sharlene會否接聽呢電話？到底眾人又點收科？便要賣關子看明天（29日）的一集。