43歲林嘉欣靠茹素保持凍齡樣貌　清減後重現少女感同初出道零分別

林嘉欣（Karena）今年憑《美國女孩》有份角逐金馬影后，雖然最終獎項被賈靜雯捧走，但在戲中飾演單親媽媽亦再次成為焦點。除了留意林嘉欣的演技之外，有大批網民都表示她的外表超凍齡，素顏的時候皮膚如剝殼雞蛋，完全不似43歲。原來林嘉欣是靠食素及簡單的天然保養品去保持不老之謎。

林嘉欣靠茹素保持凍齡美貌。(IG/@karenalamkayan)

林嘉欣曾透露自己不會購買去角質產品，但會以橄欖油混合適量砂糖來以天然有機的方法去除角質。這樣做除了不會有化學物接觸到面部肌膚外，效果亦非常好，更不會對水質及環境造成負擔。另外，本來就容易水腫的她都會靠食療來去水腫。夏天會以小玉米鬚連葉子、薏米及兩至三顆蜜棗來炮製養生飲料，消暑之餘更可以快速去水腫。如果遇上拍攝工作，就會進行低鹽飲食一星期。

比起初出道，林嘉欣的身形確實是清減了不少，不過原來她並沒有刻意減肥，而是近年開始茹素。林嘉欣接受訪問時曾透露9年前丈夫袁劍偉因三高問題而開始戒肉茹素，讓她開始尋找有關吃素的資料及食譜，同時令她走向素食之路，並表示飲食習慣改變了沒有覺得辛苦，反而輕鬆地接受。

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茹素後，林嘉欣直言改善了腸胃，除了去廁所暢順之餘，磅數都輕了。而戒掉肉類之後，人都精神了不少，工作效率都提高了。其實林嘉欣決定吃素的另一原因就是全球暖化問題，戒掉肉類及茹素是為了減碳，只要一星期有一天不吃肉，已經能拯救六十多棵樹。