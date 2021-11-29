全民造星IV｜「最美醫生」隨時做女團隊長？　咖喱︰溝通上都適合

ViuTV真人騷《全民造星IV》近來為網民帶來不少熱話，當中不少參賽者都吸引到觀眾的注意，其中一位是有「最美醫生」之稱的咖喱（黃雅慧）。現年27歲的咖喱本身在公立醫院做醫生，但為了追夢，毅然辭職，希望加入娛樂圈，她跳舞和唱歌方面實力不錯，且外表亮麗，加上性格又討好，不少網民在節目未播出前已被她「圈粉」。日前，她正式開設個人的YouTube頻道「我和咖哩有個約會」，發放了第一條片，大玩「你問我答」。



咖喱拍片解答網民的提問。（YouTube影片截圖@我和咖哩有個約會）

第一條問題被問到為什麼要參加《全民造星》，咖喱自爆原來是跟妹妹一齊報名，不過由於妹妹的IG沒有設定做公開帳號，所以沒有被選中，而咖喱就得到casting的機會，在妹妹的鼓勵下，去了面試，之後好好彩入圍，她說︰「我本身自己都鍾意唱歌跳舞嘅，不過之後就因為讀書，就冇咗個日日去跳舞嘅習慣啦，其實而家已經好多年冇跳過舞。」之後有人表示想做醫生，問她有什麼條件，咖喱覺得要有好的讀書成績外，亦要有一個善良、正直的心，「好多人覺得醫生入息穩定，或者覺得個收入應該都唔錯，但係如果你真係話想搵大錢，單純為咗搵錢係唔建議你做醫生，我覺得做醫生、醫護係要有少少嘅使命感，同埋一定要有嗰個心去想幫人。」

咖喱表示當初沒有想過會入96強，所以求其改了一個名，因為不想用Kelly似乎好易「撞名」，所以用了跟Kelly相近發音的「Curry」，即咖喱成為名稱。（IG@wnwkelly）

人美心善的咖喱強調因為自己「唔想我嘅病人唔係我全心全意咁去照顧，我亦都唔想risk我嘅病人」，所以辭職參加比賽。另外，有人問她覺得自己是否適合做女團的隊長，她說︰「我覺得我個人好真心咁同每一個人交流，因為我覺得溝通都係讀醫入面好緊要嘅一樣嘢，我覺得我喺呢方面都做到嘅，溝通上面我覺得都適合嘅，但係我覺得自己個人都唔係好夠自信嘅，我都希望透過今次節目令自己有自信啲，同埋我都希望喺入面搵到自己有熱情嘅嘢，我覺得女團嘅隊長需要係一個好有自信嘅人，所以我都努力緊！」

咖喱想35歲前結婚。（YouTube影片截圖@我和咖哩有個約會）

咖喱原來希望之後可以兩棲發展，又做醫生又做藝人。被問到有沒有男朋友，咖喱亦大方承認有。片段一出，吸引到不少網民留言大讚咖喱有吸引力，且又靚又叻，看來她的觀眾緣的確不錯！

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