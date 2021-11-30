落選港姐麥詩晴疑整爛裙反口唔賠錢　IG親回應︰事件發生後被騷擾

無綫台慶於本月19日順利舉行，但就鬧出「借衫風波」，事關有婚紗公司事後在社交平台發文指控，有女藝人借衫後全新婚紗要報銷，雖然沒有開名，不過麥詩晴（Ceci）事後刪去當晚台慶的圖片，自招嫌疑。而於周二（30日）在IG作出回應。



現時麥詩晴的社交平台只有這套黑色跳舞服飾的照片。（IG@szeching124）

落選港姐麥詩晴疑借衫踩爛裙反口唔賠錢 刪相自招嫌疑

麥詩晴發文表示︰「以往和不同的婚紗舖合作，都是十分愉快的。在今次事件裏面，我認為有需要作以下澄清。1. 紗裙交還之日並未發現裙有損毀。當店舖收回裙後，並沒有向我提出任何問題，也就完成了交收。2. 直到紗裙交還後數日，我才突然被通知紗裙有損毁。如果交還當天發現有損壞的話，我定必即時賠償，因為實屬是我的責任。但在完成交收後幾日期間，紗裙經過幾多手，經歷過什麼，單憑對方一面之詞，實在無從稽考。事件發生後，都被不同形式騷擾，甚至被恐嚇並要求刪除相片。對此，亦深深感受到理性處理問題的重要性，因此作出以上澄清，希望事情可以告一段落。從小到大都被教育成為有責任感和善良的人 。經過這件事件後，我仍然會保持一顆善良的心，繼續專注工作，好好努力。」

麥詩晴在IG發文回應。（IG@szeching124）

早前有婚紗公司在社交平台表示用錢買教訓，指控女藝人：「借衫比藝人真係要好小心，唔好因為信字乜都吾（唔）做，本店因為信字而爛同染左粉底左件全新衫（全新100%） 而這位藝人話我哋問題。」婚紗公司透露條裙是試身當日才全新拆袋，自責信錯藝人，最嬲是女藝人反口，原本在ＷhatsApp中願意賠錢，到最後不認數指婚紗公司老屈，婚紗公司形容：「唔知對方賠吾（唔）賠，邊個婚紗店會做？救命。 贊助真係無錢收又受氣，我們仲要成條裙報銷。我們當日sponsor左另一位，人氣係佢double，但2次借裙乾淨有交帶有禮貌」。由於婚紗公司有貼出遮樣的試身相及台慶照片，令矛頭直指麥詩晴，加上麥詩晴事後刪相招嫌疑。

+ 11

同場加映︰十一月都照po泳衣照 九位女藝人唔怕凍李蔓瑩密實都撼贏陳欣妍？