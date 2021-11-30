東張西望｜網民投選垃圾屋邨　李旻芳實測安泰邨行十層樓要4分鐘

無綫節目《東張西望》近來報道了多個議題，掀起熱話。日前，節目就討論了網民熱討的話題「十大垃圾屋邨」，主持李旻芳和阮嘉敏親身到訪多條上榜的屋邨，看看節目組得出什麼結果！



一號候選屋邨是位於觀塘的安達邨和安泰邨。（YouTube影片截圖）

一號候選屋邨是位於觀塘的安達邨和安泰邨，李旻芳引述網民話該處出名大風，她亦親身感受到有幾大風，「連遮都揸唔實」！除了因為在山上而大風外，另一個上榜的原因是「垃圾升降機」，因為兩條邨的主要出入口都要靠升降機去連接，所以居民上班、上學，日日都要用大量時間等只得兩部的升降機，安泰邨的升降機更有十多層高，想行樓梯也不是易事！李旻芳實測她用了3分50秒行完270多級的樓梯到地面，的確誇張！

有邨民表示有一次其中一部升降機壞了，等了足足20分鐘有升降機才到地面。（YouTube影片截圖）

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二號候選屋邨是荃灣的象山邨。（YouTube影片截圖）

二號候選屋邨是荃灣的象山邨，提名原因是網民指它處於垃圾位置，原來象山邨在荃灣的東北部，遠離市中心，平時已經有很少公共交通工具入去，本月再減少一條巴士線，出入極為不便。邨內有好多老人家居住。但象山邨有一個天井位值得令邨民自豪，因為每年中秋都有人會在這裏掛滿燈籠，吸引好多人來打卡影相。

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三號候選屋邨是大埔富亨邨。（YouTube影片截圖）

三號候選屋邨是大埔富亨邨，提名原因是網民指有垃圾交通，富亨邨位於大埔新市鎮北部，位置偏遠，網民自嘲是這裏是「大埔孤島」。三大罪名分別是︰沒有接駁巴士連接港鐵站、巴士路線少（主要只得三條巴士線分別去大埔墟港鐵站、尖沙咀和機場）和巴士車程耐。

搭巴士到大埔墟港鐵站可能要半個鐘，但踩單車只需12分鐘。（YouTube影片截圖）

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四號候選屋邨是深水埗澤安邨。（YouTube影片截圖）

四號候選屋邨是深水埗澤安邨，提名原因是垃圾膳食，澤安邨位於深水埗北面的大窩坪，在山丘之上，是深水埗地勢最高的屋邨。製作組從晚上留到晚上，整條邨大部分舖位都落閘，全邨只有一間餐廳，也沒有街市，只得一間超級市場，連便利店也是晚上11點就關門。雖然上述屋邨都各有缺點，不過條條邨都環境清幽，節目更形容為養生之選，所以「打和」！

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