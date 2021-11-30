2022央視春晚或將「去流量化」　旨邀請有作品的德藝兼備實力藝人

每年的央視春晚都是內地的一大盛事，為了符合更多年輕觀眾的口味，近兩年的春晚都邀請了不少流量明星，包括陳偉霆（William）、肖戰、王一博、迪麗熱巴、王嘉爾（Jackson）等。然而，在早幾個月的「吳亦凡事件」之後，內地開始「清朗行動」，官方要求禁止「唯流量論」等，很多流量明星都沉寂了一段時間，公開亮相的次數也有所減少。



2021年的春晚開場，包括陳偉霆、歐陽娜娜、江疏影等。（視頻截圖）

距離2022年除夕尚有兩個月，虎年春晚也在數月前開始籌備。有業內人士分析，自從娛樂圈「清朗行動」後，央視春晚也將「去流量化」，重點考慮有作品、有實力、有口碑的德藝雙馨藝人，而不只考慮「流量」。有指多位「熟臉」演員都接到了邀請，正在準備節目，2022年的春晚將會製作體現建黨一百周年、全面小康、冬奧會、抗疫等節目，創作上面也會更加貼地、鼓舞士氣等。

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