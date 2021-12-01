拳王︱黎耀祥陰沉眼神交足戲　網民期待「石傲山」終極變奸

由黎耀祥、張振朗、姚子羚、賴慰玲等主演的無綫台慶劇《拳王》現正熱播，坊間焦點除了落在一眾男演員爆肌上陣外，三屆視帝黎耀祥的演出亦成為關注。向來擅演小人物角色的黎耀祥，在《拳王》中顛覆過往忠肝義膽角色，飾演退隱拳壇、為利是圖的商人「石傲山」一角，而為了今次角色，57歲的黎耀祥更顛覆年齡所限，進行地獄式減磅操出鋼條身形，難怪拍過無數角色的黎耀祥，直言今次演出對自己意義重大。



黎耀祥在《拳王》中顛覆過往忠肝義膽角色，飾演退隱拳壇、為利是圖的商人「石傲山」一角。

劇中，黎耀祥由過氣拳王，搖身成為機關算盡的拳館老闆，角色設定上跟以往飾演大好人有着很大反差，今次劇中凡事利字行頭、不擇手段的他，為成為博擊聯會委員，不惜使橫手影響拳賽結果，劇裡他曾傲氣表示：「不穿鞋，只能站在擂台上，從來話事的，都是穿上鞋的人。」除了說話霸氣外，在演繹上，黎耀祥不時展現出深藏不露的眼神，突顯「石傲山」機心男的個性，再加上Cool爆的黑色皮褸造型，令不少網民期盼黎耀祥會愈嚟愈奸，跟張振朗來個正邪對決。

對於網民的期盼，黎耀祥指今次角色有別於一般人傳統「反派」角色，非常立體，跟姚子羚與賴慰玲亦有感情關係，「石傲山」算是黎耀祥演過的云云角色中，具深層次的角色，而事實上，一向演技備受認同的黎耀祥，為了今次在《拳王》中一段短短數十秒回憶的打拳戲，他不惜進行地獄式減磅，最終短短兩個月減掉20磅，練出鋼條身形，吸睛度不乏其他小鮮肉演員。