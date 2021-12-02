Jer柳應廷承認與女朋友鬧交冷戰　澄清絕非有第三者

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）和李幸倪（Gin Lee）今日（2日）於尖沙嘴海港城出席保險公司宣傳活動，吸引數百名粉絲到場支持，三位甫出場即引來全場尖叫。最近有指阿Jer與女朋友有拗撬惹來情變傳聞，今日Jer精神奕奕出席活動，時不時擺出鬼馬表情，相信粉絲們可以放心。



阿Jer與Ian精神奕奕出席活動，時不時擺出鬼馬表情。（梁碧玲攝）

成為傳媒焦點的阿Jer接受訪問時亦有回應情變傳聞，他表示未感太大壓力：「Artist遇到咩事都要做嘢，我同女朋友係鬧交，希望大家畀時間同空間我哋去處理問題。」他透露與女朋友冷戰了數天，亦相信每對情侶均經歷過，至於鬧交原因，阿Jer承認是因為工作太忙：「有音樂會同埋自己歌曲要準備，用喺工作上嘅時間比較多，陪屋企人、朋友嘅時間都冇乜，相信之後會有更好嘅安排畀我哋。」

阿Jer透露與女朋友冷戰了數天，亦相信每對情侶均經歷過。（梁碧玲攝）

阿Jer續指有用文字與女朋友溝通，亦覺得外界將事情放得太大：「每對情侶都經歷過紛爭，之不過我哋係Artist就會被放大咗件事，我明白作為公眾人物就會咁，都希望大家可以畀返多啲空間我哋。大家可以繼續支持我哋，但私人事就留啲時間畀我哋處理，唔好去多加評論，感情事兩個人最清楚，外間揣測未必係最正確。」阿Jer說與女朋友拍拖五年，自己是一個很重視和珍惜關係的人，故希望這段感情能修復好。提到對方將合照刪除以及取消關注，阿Jer表示每個人都有自己處理方法，更再三澄清絕非有第三者：「冇呢件事，有第三者絕對係假嘅！」

至於鬧交原因，阿Jer承認是因為工作太忙。（梁碧玲攝）

Ian和阿Jer表示事業很緊要。（梁碧玲攝）

Jer與拍拖5年女友Kelly，女友日前刪光合照，又取消追蹤男友IG。（網絡圖片）

問到如何𠱁回女朋友，阿Jer說每次不同，隨即向身旁的Ian求救，Ian表示真心最緊要：「每個人做事所以方法都唔同，最緊要真心去做。」問到會否擔心因工作而沒有時間陪女朋友，Ian說沒有特別擔心：「事業好重要，大家都體諒。（因為另一半都係幕前？）都有少少影響，知道平時工作模式要花好多時間，熟啲個模式可能就會明白多啲。」

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