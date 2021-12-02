許廷鏗心痛梁祖堯因造星死亡名單被鬧：必須包容我哋嘅無能同殘忍

許廷鏗（Alfred）今日（2日）聯同林欣彤以及一班《全民造星4》參賽者Marf（邱彥筒）、Win Win（楊安妮）、So Ching（蘇芷晴）與Yoyo（葛綽瑤）出席服裝品牌開幕禮。昨晚一集被視為大熱的咖喱（黃雅慧）因小組敗陣而被foul，再加上早前在小組中表現更好的Hannah（陳玉幸）亦同樣要40強止步，隨即引起網民狠批「死亡名單」賽制不合理，更喪鬧導師之一的梁祖堯偏愛某些參賽者，Alfred坦言見到好友無辜成箭靶都非常無奈：「唉，冇㗎，我覺得係冇長勝將軍嘅，都冇必定預計到嘅效果，大家要睇長線啲，坦白講，我作為祖堯嘅好朋友我都唔忍心見到佢，唉，我哋作為導師都有能力上嘅限制，有啲我哋都預計唔到。坦白講，而家掉轉頭做番觀眾我哋都會諗，當時係唔係有啲更加好嘅選擇呢？但當下冇任何前設就要去諗呢個死亡名單，必須包容我哋嘅無能同殘忍！」



許廷鏗（中）帶埋四位《全民造星4》參賽者（左起）Win Win（楊安妮）、Yoyo（葛綽瑤）、Marf（邱彥筒）和So Ching（蘇芷晴）出席活動。（葉志明 攝）

咖喱昨晚一集被foul出局。（節目截圖）

導師之一的梁祖堯成為網民箭靶。（網上圖片）

Alfred坦言賽制雖然殘忍，但為了避免整體士氣低落的情況，排A組死亡名單上的參賽者時只好填下心理狀態較強的人：「例如Ika（廖芷嘉），我知道佢嘅心理狀態喺佢嘅組入面比較好，我畀呢個責任佢會幫大家一齊頂，唔會冧低然係要人carry，所以我係兵行險着嘅，邊個學員強我就相信佢能夠帶領住隊員士氣更加好。」幸運的是，Alfred的A組暫時兩戰全勝，未有死亡名單上的隊員被即時淘汰。

Alfred講梁祖堯都講到唉唉聲。（葉志明 攝）

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不少人氣參賽者如Ash（鍾卓穎）、阿妹（黃敏蕎）、燒賣（曾業喬）都已經被淘汰，雖然現時比賽仍未結束，亦未有正式的女團人選們，對於Alfred導師來說，究竟以實力至上，還是觀眾緣行先，他有這樣的看法：「人氣當然（重要）啦，例如Candy（王家晴）、Yoyo甚至Kinki（盧芷韻），佢哋一開始都冇被觀眾睇好，可能覺得Candy係花瓶啲，但之後佢到後尾搵到自己方向，喜愛度都大增。其實女團嘅人氣唔係霎眼嬌啊，係要同觀眾一齊經歷一齊成長嘅。」

Alfred在賽前已經表明非常欣賞Marf。（葉志明 攝）

部分參賽者如方方（方芷欣）、子涓（夏子涓）等等雖然實力兼備，但卻似乎未有因此打動網民，甚至在比賽期間一直負評不斷，Alfred回否替她們感到不值？「我都明白嘅，但我哋拍攝嘅時候都要撇除呢樣嘢，要同其他人一視同仁，佢哋雖然係repeaters但確實佢哋嘅水準係高嘅！因為佢哋之前嘅失敗而有嘅決心，呢個力度同其他參賽者係好唔同，所以制度又容許佢哋翻嚟，我作為導師就有責任教好佢哋。」他又點名讚子娟：「我係重新教過佢，搣甩佢《全民造星3》入面嘅學習，你而家喺我手上面，你就係《全民造星4》嘅夏子娟，so far我都覺得佢係喺水準之上。」

Alfred表示知道部分參賽者如方方（後方廣告牌者）及子娟（夏子娟）等飽受負評影響，因此拍攝時都盡量保持持平，因為他們的水準確實比較高。（葉志明 攝）

Alfred覺得子涓在水準之上。（影片截圖）