戀講嘢｜跨性別人士與直男同居被嫌棄　193：幻想唔到性關係畫面

MC外表又真係幾女仔。(影片截圖)

新一集《戀講嘢》請嚟跨性別網紅MC分享自己嘅情路，26歲嘅MC出場時被主持人郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯（Ashina）大讚「又健談又幾靚又可愛」，認為佢唔會因而有感情煩惱 ，不過當紅MC話自己係男仔，真係有陰莖時，大家都唔係好信。

MC之前曾接受《晚吹- 又要威又要戴頭盔. 》訪問，他表示當時男友曾以分手威迫佢唔好現身節目。(影片截圖)

MC表示正式拍拖約5次左右，對象全部都係直男，193聞言後第一個反應係「幻想唔到如果有性關係時，大家格劍的畫面，我係唔得，所以我會拒絕。」MC表示對上一段感情約維持一年半多，同對方係透過Facebook而認識:「第一次見面後三日後，佢就對方提議同居，我一開始覺得佢係比咗將來我，因為一嚟就話同居。」

MC話前度帶佢見家長時，都會要求佢打扮更得更女性化。(影片截圖)

問到對方係以咩心態同自己交往，MC就認為係「好奇心」，所以當好奇心變淡之後，對方開始表現得十分嫌棄。「半年之後已經唔一齊沖涼，到我沖完涼佢會叫我著返條底褲，唔好FING下FING下，覺得好嘔心，瞓覺有時掂到隻手佢都會即縮。性方面可能係佢睇住片，我去服侍佢。」MC之後續說:「佢有話想同女人發生關係，又叫我試下食藥整大個胸，我有用push up bra，但佢又話太假、冇質感、冇溫度。」MC表示曾經考慮過為對方變性，但始終行唔出呢一步。「我本身係享受男人身份，我驚手術同埋……我享受男人身份之餘亦有有女人特質，但如果我變成女人，我定義又係咩?」