肥美人｜270磅model陳映同被稱港版渡邊直美　參賽有個偉大原因

ViuTV真人騷節目《肥美人》於周三（1日）在Facebook上發放29位入圍參賽者的官方照片，並舉行「EXTRA LIKE GIRL」投票。當中身形最具份量的一位參賽者是8號、現年23歲的陳映同（Lezlie），Lezlie身高168cm，重270磅，BMI是43.3。雖然她本身是大碼模特兒，已習慣在鏡頭前有自信地擺甫士，但要踏入主流的電視台，是要有一定的勇氣。



Lezlie參賽背後，原來相當有想法。（Facebook圖片@ViuTV）

Lezlie的IG相好有個性，而且亦影得有型又有美感，官方相一出，更被傳媒稱為「港版渡邊直美」，即使身形不符合一般的審美標準，但一樣有自信！Lezlie其實本身已是網絡紅人，不時為雜誌做model，又接受訪問，散播正能量。她在公開入圍名單前一晚，於IG出po寫下一段參賽心聲︰「可能聽日之後，個世界會變得唔同。大家望我嘅目光唔再好似以前咁，唔了解我嘅更加會覺得我做嘅嘢好荒誕。」又表示︰「因為我相信，我相信我做緊嘅嘢係會幫到我想幫圈子同埋群體。我創造哩個角色係因為一直以來我都睇唔到有人為佢哋發聲。我願意，因為哩個世界不能再有更多受害者。我希望無論喜歡我嘅或者唔喜歡我嘅人都可以同自己嘅身體同埋身份有一個良好同舒服嘅關係。」Lezlie參賽背後有她的個人想法，相當有決心。

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