2021 AAA︱李政宰大熱得大獎　李昇基、劉亞仁齊獲頒年度演員

一年一度的《2021 AAA亞洲明星盛典》（下稱：2021 AAA）今天（2日）在韓國線上舉行，各個大獎也陸續頒發，包括李昇基、劉亞仁、SEVENTEEN和aespa等。李政宰今晚更是成功奪下大獎，為《魷魚遊戲》奪得第6個獎項。



韓韶禧今年成績豐收。（AAA截圖）

頒發大獎前，韓韶禧與《黑道律師文森佐》全汝彬一同獲頒「最佳藝人（演員）獎」。韓韶禧講到很高興在最後一個月奪得了如此有意義的獎項，讓2021年變得更有意義，很感謝所有支持《以吾之名》的觀眾；全汝彬則講到演員是她的夢想，是因為喜歡才開始的職業，能夠繼續演戲讓她覺得很幸福。

全汝彬承諾會成為一位更好的演員報答大家。（AAA截圖）

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李政宰今晚成功獲得3個獎項，甚至連績2年獲頒大獎。（AAA截圖）

大獎方面，李政宰以大熱身份奪下大獎「年度演員」，讓《魷魚遊戲》成為全場大贏家，他出場領獎時更獲全場藝人起立拍掌。李政宰講到很感激韓國製作能成功衝出亞洲，甚至去到海外，感謝全球粉絲對《魷魚遊戲》的喜愛。被問到連績兩年獲得大獎的感想，李政宰謙虛表示除了努力工作外，當然也要有運氣的幫忙。

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李昇基和劉亞仁齊齊獲頒「年度演員」。（AAA截圖）

電視及電影的「年度演員」分別由李昇基和劉亞仁奪得，李昇基首先講到多謝《Mouse》所有人外，亦表示有時翻看以前的作品有很多不滿意，但感謝粉絲自2004年起一直支持，日後會用更好的演技去報答大家；而劉亞仁則形象獎項是一份很大的愛，他亦表示很少在頒獎禮上提及工作人員的名字，這次特別要鳴謝大家。

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「年度歌手」由SEVENTEEN首次獲得，成員DK講到沒有把這份心意想成理所當然，反而會放在心內。可是由Hoshi做代表用日文講感言時，發生了多次忘詞的小意外，就連成員也在台上笑成一團。出道僅一年多的aespa繼「新人獎」後，再一下城奪得「年度舞台」大獎，難怪又有「怪物新人」之稱。4位成員表現興奮外，內地成員寧寧也特別用中文，向世界各地粉絲道謝；而「年度表演」和「年度Trot」則由大熱Stray Kids和任英雄奪得。

aespa出道僅一年多。（AAA截圖）

BTS防彈少年團也獲頒「年度歌曲」。（AAA截圖）