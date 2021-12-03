南韓國民初戀李尚雅14歲遭父母逼拍全裸戲身心受創　超慘近況曝光

南韓女星李尚雅當年號稱是「國民初戀」，她是母胎美女，12歲就出道，但因為家中經濟狀況不佳，讓她年紀輕輕進入演藝圈之後，就被父母當成搖錢樹，甚至逼迫只有14歲的她全裸拍電影，即使她因此人氣急升，擁有大量演出機會，但也因此身心受創，感情生活相當不順遂。
據悉，李尚雅當初拍電影時，被導演要求拍裸戲，若不答應就得付賠償金，雖然她不願意，不過父母因為不想賠錢，就強迫女兒聽話，李尚雅雖然一脫成名，但與父母關係惡劣，她毅然在25歲時嫁給只認識四個月的喜劇演員小明星，婚姻僅維持一年，後來在2000年嫁給第二任企業家丈夫，但是對方其實是個招搖撞騙的騙子，使她名聲敗壞，婚姻也僅維持一年，不過二人育有一女，該女兒目前與她相依為命，直到2003年，李尚雅又與大10歲的丈夫三度結婚，但仍在2016年離婚。
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婚姻受挫，讓李尚雅退出演藝圈，不過她仍是許多影迷心目中的女神，她先前開設IG，勤加更新之後，最近開始上節目並開啟YouTube頻道「이상아TV」成為網紅，與粉絲們分享私下生活，再度重拾人氣。
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