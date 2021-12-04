歌手．門︱Dear Jane重提演唱會銷情慘淡留陰影：賣飛嘅騷都好驚

ViuTV音樂訪談節目《歌手．門》昨晚（2日）邀請樂隊Dear Jane和C AllStar作客分享音樂生涯背後的故事，Dear Jane重提十年前第一個售票演唱會銷情相當慘淡，同時令他們留下陰影，當每次舉辦售票演唱會時，他們第一樣想到的是「死喇，啲飛點算？」在一隊樂隊中，某些成員的名字難免被大眾忽略，Howie笑言曾被誤會是另一樂隊成員，更獲對方送贈一碗魚蛋。



Dear Jane重提十年前第一個售票演唱會銷情相當慘淡，同時令他們留下陰影。（影片截圖）

主音Tim憶起2011年首個賣門票的演唱會「GAMMA」，選址是能容納600人的蒲吧室內籃球場，不過銷情相當慘淡令他感到害怕：「好記得賣飛開售咗一個星期，公司話賣得七張飛。Call晒啲親朋戚友，最後有300人，就將個場Cut一半去搞個騷，嗰時真係驚。」當時的經歷令他們留下陰影，鼓手Nice說：「令我哋而家賣飛嘅騷都好驚，第一樣諗到係『死喇，啲飛點算？』」

由十年前只售出7張飛到現時五場紅館爆滿，Tim坦言意想不到：「初頭夾Band點會估到會有人搶飛嚟睇你」，Nice亦覺得非常神奇：「冇一刻諗過會親耳聽到朋友講『好想睇Dear Jane，買唔到飛』」。他們感激很多的幕後功臣包括唱片公司同事等等，是他們成就了今日的Dear Jane。

由十年前只售出7張飛到現時五場紅館爆滿，Tim坦言意想不到。（影片截圖）

一隊樂隊中，大眾難免只記得主音的名字，結他手Howie笑言曾被誤會是另一樂隊成員，更獲對方送贈魚蛋：「成日認錯係另一樂隊嘅成員，通常都係有優惠嘅情況下。試過喺街邊買魚蛋，佢話你咪『RubberBand個？』，我即刻話係，佢即刻送碗魚蛋畀我，話好鍾意我，我就叫佢繼續支持。」非常搞笑！

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