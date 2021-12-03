邊度都有陰謀｜為控制人類創光明會　連神明都可能係蜥蜴人化身？

地球的歷史相比起浩瀚的宇宙只是一眼萬年，人類更加是微不足道。在茫茫的宇宙中有著幾千億個星系，怎能確認人類是唯一的智慧生物？繼早前談及過流行天王米高積遜（Michael Jackson）與光明會的各種陰謀論後，是時候深入了解一下跟光明會有著特殊聯繫的外星人「蜥蜴人」。



陰謀論都離不開光明會。（網上圖片）

一直都有很多人深信外星人的存在，但地球文明跟外星文明相距太遠，可能不同種族的外星人一早以超凡科技來到地球，有部分更加以人形混入社會，控制著人類世界。在J2台播出的節目《邊度都有陰謀》由鄭子誠、陸永及陰謀論研究者Adam主持，主要探討世界上的各種陰謀論。節目中提到人類已知的外星人種類，包括了小灰人、大鼻人、龍族、 飛蛾人及蜥蜴人（Reptilian）。

在5種外星人當中，蜥蜴人最近似人類，身體構造和外形基本上跟人類一樣，只是多了腮、下顎、開叉的舌頭、眼珠瞳孔呈欖尖形及全身佈滿鱗片。有專門研究蜥蜴人的陰謀論者指蜥蜴人早於幾千年前由天龍星來到地球，並一心希望統治地球及控制人類。有考古學家發現在許多公認的遠古文明，包括埃及、古羅馬、中國、印度、瑪雅以至蘇美等文明的壁畫及古人崇拜的神，都能看到半人半爬蟲的蹤影。

其實蜥蜴人的進化歷史都沒有確實記載過，但有專門研究蜥蜴人的陰謀論者就透露蜥蜴人除了為確保後代能控制地球而近親相交，亦有跟人類交配，其後就出現了具有爬蟲動物及人類DNA的混種人。蜥蜴人在地球幾千年期間，為控制地球而王室及各國元首埋手。這就解釋得到，為何各國王室多年來一直都堅持不與平民相交，更稱之為藍血。另外，有指蜥蜴人與人類一起創立了神秘組織光明會，多位美國總統都是光明會成員，例如奧巴馬、羅斯福（Roosevelt）、甘迺迪、希拉里（Hillary Clinton）等，原來都有親戚關係，這樣就解釋到近親相交。

多年來，網絡上有大量揭露了以上名人及蜥蜴人在鏡頭前露出破綻的片段及照片。可能你會懷疑片段能夠後製，照片能夠P圖，但英女王眼睛在直播期間突然充血及後回復正常、歌手Katy Perry在訪問期間瞳孔突然變成欖尖形、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）疑似露出蜥蜴腮、奧巴馬的保鏢突然變成蜥蜴人模樣等，均難以解釋。

點擊下圖看疑似蜥蜴人的照片：

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蜥蜴人自幾千年以來已經滲透了人類的生活圈，除了名人、國家元首、王室之外，就連宗教都控制了。節目提到有一個教宗都有出席的梵蒂岡宗教儀式，背景擺放著的耶穌受難雕像跟蜥蜴人幾乎一樣。而另一個教堂的室內設計，竟然呈蛇、蜥蜴及尖牙的形狀，頂部的窗花跟鱗片極為相似，讓人感到不寒而慄。