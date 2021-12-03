歌手．門︱衞蘭重提衞詩吸毒案　坦承曾怪責妹妹：事業一下子冇咗

ViuTV音樂訪談節目《歌手．門》日前邀請孖生姊妹衞蘭（Janice）和衞詩（Jill）分享音樂生涯的故事，她們重提Jill於2009年在日本捲入的吸毒風波，事件令兩姊妹的事業陷入低潮，Janice坦言當時有怪責妹妹，亦令她深深感受到演藝圈的現實：「當你跌得好低時，佢哋好似唔識你。」



ViuTV音樂訪談節目《歌手．門》日前邀請孖生姊妹衞蘭和衞詩分享音樂生涯的故事。（影片截圖）

2009年，Jill與關楚耀在日本捲入吸毒風波，而公司亦暫停她身頭上的所有工作，Jill陷入事業最低潮的同時，連姐姐Janice的事業亦受影響。Janice坦承當時有責怪妹妹，同時感受到演藝圈的現實：「你喺日本，所有記者都搵我問你嘅事。我有冇怪責過我阿妹呢？當然有，咁多年嚟嘅事業一路行得好順利，一下子因為呢件事冇咗。同埋發現呢行好現實，當你紅嘅時候，啲人會想同你做朋友，當你跌得好低時，佢哋好似唔識你。第一次經歷呢件事時，就覺得呢行好現實。」

她們續指全靠信仰走出低潮，除了家人和公司外，圈中的弟兄姐妹同樣出現給予支持，Janice亦從低潮中得到啟發：「呢件事冇發生，都唔會遇到最大嘅祝福，就係遇見神，而家冇怪責過佢（Jill）。」

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