63歲尹揚明任九龍城區足球總監　愛踢足球有望拍成電影

尹揚明在小學推廣太極活動。（葉志明攝）

現年63歲的尹揚明除了是明星之外還擁有多個身份，今（3日）就以「香港青怡太極學會」會長身份出席位於上水鳳溪第一小學推廣太極活動，還有多位圈中好友出席支持。

已接觸太極多年的尹揚明，原來在90年代己經接觸太極，當初是因為膝蓋受傷關係而接觸太極，學了6個月之後眼見傷勢好轉，從而更專注這項活動。尹揚明接受「香港01」訪問時，被問道有沒有計劃在全港小學推廣太極活動，尹揚明就表示：「盡量，呢件事變咗要好多人手，變咗由今日由第一小學開始。」

尹揚明表示自己不會突登回內地登台。（葉志明攝）

除了專注太極之外，尹揚明目前還是九龍城區的足球總監，一直有在推動足球運動。而因為熱愛足球關係，將有一個機會會拍攝有關足球的電影，他表示：「依家有個劇本啱啱做起咗，朋友搵我做演員，起晒稿，依家等政府批。」如果申請成功，那尹揚明就可以發揮所長，相信演起來的時候更得心應手。而講起同是明足球隊的成員譚詠麟，最近在內地疑涉及「睡粉」事件，他就表示沒有留意，揚言自從尹志強離開之後，自己沒有再參與球隊活動。

尹揚明表示自己不會突登回內地登台。（葉志明攝）

另外，講起現時許多港星回內地發展，靠一些經典角色在內地接商演，收入急增，而他曾因《97古惑仔戰無不勝》韓賓一角為人熟悉，被問到會不會考慮多去內地商演，他就表示：「過去拍電影有時會登吓台，叫我突登去就好少。」

尹揚明是「香港青怡太極學會」會長。（葉志明攝）

而曾在TVB工作有近10年的他，被問道現時藝舊東家的看法時，他就揚言：「我冇咩留意嗰啲嘢，因為我2000年就離開咗TVB，我有時會睇吓，佢有佢嘅長處嘅，仲有好多人好多製作喺度都幾好睇，冇咩特別，我覺得冇咩問題。」而他亦強調自己目前以拍電影為主，少接拍電視劇，被問道如果TVB現在找他拍電視劇，會不會接拍？他就二話不說：「我都冇所謂，我係演員。條件啱大家有共識到，啱嘅故事，角色就拍。（角色方面有咩要求？以前有要求依家都有要求，依家要求早啲俾我瞓覺，以前冇得瞓。」他又表示現時電視界多了競爭，大家有火花亦是一件好事。