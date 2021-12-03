導演請指教 | 吳鎮宇執導《記》無人睇得明　網民勸他安份當演員

內地導演真人騷《導演請指教》，由16位導演爭奪最有價值導演殊榮，而本地觀眾焦點自然是演而優則導的吳鎮宇，不過他的出品《記》，雖然有薛凱琪配合演出，但口碑卻不似預期，很多人也說看不明白，跟執導《瘋狂的外星人》的梁龍，可謂難兄難弟，而為了表達他們無奈的心情，兩位導演親身落場，演出了《導演奇妙物語》的《0.1秒》，鎮宇隨即演技大爆發，網民更紛紛勸他還是當回演員最實際。

吳鎮宇的演技，更勝過他導演能力。（影片截圖）

吳鎮宇入行多年，演技無容置疑，但偏偏他一直想當導演，可惜好演員未必能勝任導演，他的處女作《9413》，票房只得26.8萬。在節目中執導《想見你》的衍生版《記》，薛凱琪精湛演出，卻被所有人批評看不明白，令他十分尷尬，不停解釋因為片長關係，所以未能清楚講出故事內容，為了節目效果，眾人還是要諗角度讚他，甚至說「電影看不明白也不重要」。

吳鎮宇對別人不明白他執導的戲，耿耿於懷。（影片截圖）

吳鎮宇的《記》和另一位導演梁龍的《瘋狂的外星人》，也被指看不明白，所以他們特別演出了《導演奇妙物語》的《0.1秒》，剖析他們對電影的看法，短片中鎮宇坐在開篷車內，滿臉苦惱，又行到去車頭，表現出無奈感覺，之後他在車上打了一個噴嚏，梁龍突然出現，充滿詭異氣氛，二人交流了想當導演的原因，之後鎮宇反問對方「拍出來的東西，懂不懂真的重要嗎？」二人有種世界不明白他們的滄桑感。網民大讚鎮宇演出的短片，頗有港產大片的風格，讓人甚為投入，他當演員更加稱職。

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吳鎮宇執導作品《記》：