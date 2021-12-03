Spotify 2021回顧︱BTS登港人最愛組合　《LALISA》竟不入愛歌榜

全球擁3.81 億用戶的音樂串流平台Spotify，近日公開了2021年的年度回顧。香港用戶除了廣東歌外，對K-Pop的狂熱亦未見有減退。BTS防彈少年團登上港人最受韓團外，BLACKPINK、IU和TWICE等的成績都非常出色。



早前Spotify公布了「香港最高串流量K-pop歌手」、「香港最高串流量K-pop歌曲」和「香港最高串流量K-Pop專輯」的各頭5名。在MIRROR爆紅的威脅下，BTS防彈少年團的地位受影響，除了繼續是香港歌迷的合冠軍外，更榮登「香港最高串流量歌手」的第二位，成績只比陳奕迅差；而BLACKPINK也登上「香港最高串流量組合」第三位，排名比MIRROR更高，可見港人對K-Pop的喜愛度未有減少。

BTS防彈少年團登港人最愛組合，未有受MIRROR影響！（FB/@bangtan.official）

喜歡K-Pop讀者一同來了解一下Spotify 2021年的排行榜。

按圖睇「香港最高串流量K-pop歌手」TOP 5：

按圖睇「香港最高串流量K-pop歌曲」TOP 5：

按圖睇「香港最高串流量K-Pop專輯」TOP 5：

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