青春本我│炎明熹首拍戲獲李敏導演大讚：佢真係喊到下巴都震晒！

TVB無綫全新青春劇《青春本我》，由李敏擔任總導演及編審、彭幼芳監製，將於今晚（5日）八點半隆重首播！演員陣容有炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林沚羿（Venus）、JW、吳業坤、朱敏瀚、吳若希、姜皓文、陳煒、麥秋成、劉展霆（Eden）等，當中有17名飾演學生，包括15位「聲夢」及2位「盛‧舞者」成員。

Gigi第一次拍劇就要面對兩大好戲之人—姜皓文同陳煒，真係心理質素爭啲都應付唔到。

劇中不少藝員都是第一次演戲，總導演李敏笑言由於17人當中，有15名完全沒有演戲經驗，甚至連半句對白也沒說過，加上拍攝時間緊絀，因此開拍前李導亦難免有心理壓力。為了令整件事更順暢，李導特意「捱更底夜」，為一眾新人撰寫了一份名為「演技雞精班」的備忘錄。這舉動細心兼貼心地為一眾新人解說「排練的六個階段」、「說對白六件要注意的事」、「需要明白的六個層次」、「關於鏡頭的六件事」以及「常犯的六個錯誤」。李導又透露正式開拍前，專誠抽空與每位演員獨立會面：「我哋有為佢哋度身打造角色，因為新人最好係做番自己，我哋另外亦有根據佢哋角色性格，個別設計唔同嘅心理狀況畀佢哋。」

李導認為香港需要培育更多新演員，坦言從一開始拍攝《青春本我》，到現在進入後期剪接等工作，對於看到一眾新演員們每次都有進步大感安慰：「我自己都好有滿足感，睇住佢哋由對白都講唔到，甚至走錯位，去到依家起碼叫有啲演技存在。最尾幾日，佢哋甚至識得互相提點，我係好感動！」李敏續說「女子組」角色需要處理較多喊戲，當中Gigi及Venus的喊戲帶給她一定程度驚喜：「Gigi佢除咗第一次喊得比較混亂，因為佢耷低咗個頭喊，所以拍到嘅鏡頭好少！之後大家明白咗原來Gigi只要一聽到音樂就會喊，所以我哋每次都有準備音樂，同埋知道Gigi第一、二個take就會喊盡，所以我哋拍佢嘅喊戲要一嚟就嚟，佢真係喊到下巴都震晒架！」

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