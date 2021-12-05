青春本我│炎明熹首拍劇就有姜皓文助陣感放心：語氣都似我爸爸

由《聲夢傳奇》一眾年輕參賽者主演的電視劇《青春本我》將於今晚8時30分首播，劇集由李敏執導。劇中請了不少好戲之人來幫助一班第一次演戲的年輕演員，其中包括姜皓文（黑哥）及陳煒，二人飾演炎明熹（Gigi）的爸爸媽媽。

一家三口。

Gigi與黑哥第一次合作，她形容有一種温馨既熟悉的感覺，Gigi說：「感覺似曾相識，連語氣都似我爸爸。」在旁的黑哥驚訝說：「連語氣都似嗎？估不到Gigi有板有眼，由開始與她對稿時，發現她說話語氣很特別，與眾不同，合作舒服。」故事中的姜皓文與陳煒面臨婚姻破裂，Gigi苦夾在父母之間，劇中Gigi有幫喝醉的黑哥蓋上被鋪，這畫面非常有愛。

覺得黑哥好似爸爸。

而在接拍劇集的時候，黑哥知道能夠與Gigi合作，已經非常期待，他說：「今次係《聲夢》首部劇集，自己榮幸有份參與，我家人很喜歡Gigi，知道揾我做Gigi爸爸，隨即吩咐我快點去做，我千辛萬苦都要讓出檔期參與今次演出。同時與久未見面的李敏導演合作，相當難得，很有意思。」

與姜皓文及陳煒完兩位前輩完成拍攝的Gigi表示，兩位爸媽給她的感覺很真實，她說：「與前輩合作感覺很不同，他們做過的是我們未做過的，我們做不出他們的感覺。」姜皓文回應：「看她演戲就像我們年輕時入行一樣，與Gigi合作很順利， 她有板有眼很專注，令我有點不好意思，要搞點氣氛。」

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