TVB開拍港版《Penthouse》　陳瀅、劉佩玥、蔣家旻及蔡潔鬥狗血

自從曾志偉今年年初回到TVB做高層後，TVB人事變動非常大，李寶安、余詠珊和杜之克相繼離職，而現時志偉的職位是助理總經理(藝員管理及發展)，同時王祖藍升為首席創意官（創意總監）以及C君也成了J2台節目創意總監。

志偉哥努力打造更好嘅TVB畀觀眾。（香港01）

志偉哥擔任高層短短一年不夠，看見TVB對比起以往有不同的新嘗試，在綜節目上不斷有大搞作。志偉哥改革了綜藝節目之餘，劇集質素也開始落手，近日傳出志偉哥請外援來TVB拍劇。

據消息透露請來了曾與志偉哥合作電影《72家租客》的葉念琛導演，二人將會一起構思一套以類似韓國劇集《Penthouse上流戰爭》的題作劇集，講述幾名女生一起復仇、鬥爭的故事，不過還處於構思中，但志偉哥認為葉導這方面很擅長，因此相當放心任由他去發揮。

消息係真嘅話，葉導一定會有好多驚喜畀觀眾。（香港01）

另外劇中的女主角也是大家關心的事情，有傳暫定是由正在上位的四位花旦陳瀅、劉佩玥、蔣家旻及蔡潔主演，而為求令新鮮感大增，葉導也在積極找演員加入，碌盡人情牌，望觀眾看得過癮。

其中兩位女主角，分別是蔡潔曾在電影《香港仔》同曾志偉合作過，戲中二人有情慾戲，這次雖然未必會再到同場拍劇，但隔空合作已令人期待。

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重溫蔡潔大膽演出

另外蔣家旻早在2013年與葉導結緣，那時後的她接拍了葉導的電影《第一次不是你》，更是首次擔演女主角，如果消息是屬實，蔣家旻表示會很期待葉導安排怎樣的角色給自己。

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陳瀅靚相

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